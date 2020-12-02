Son dakika haberleri | Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme kamerada

02.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:44

Son dakika haberler... - Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme kamerada Ayırmaya çalışanlara rağmen araç içindeki kadına tekme attı, gözaltına alındı Antalya'da bir kişi, tartıştığı kadını araç içerisinde tekmeleyerek darp etti.

- Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme kamerada

Ayırmaya çalışanlara rağmen araç içindeki kadına tekme attı, gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da bir kişi, tartıştığı kadını araç içerisinde tekmeleyerek darp etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı

Sosyal medyada paylaşılan ve birçok kullanıcının tepkisine neden olay, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre park halindeki otomobil içerisinde bir kadınla erkeğin tartışmasını gören başka bir sürücü, durarak onları ayırmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki vatandaş da olan biteni çekmek için cep telefonuyla kayda girdi. Kadının oturduğu ön koltuğa doğru yönelen erkek şahsı, 2 kişi ayırmaya çalıştı. Oldukça korktuğu gözlenen kadın sakinleştirilmeye çalışılırken, erkek şahıs şoför kapısına doğru yönelip elleriyle arabaya tutunarak kadının yüzüne sert bir tekme attı. Tekme sonrası araç içerisinden 'lütfen' sesleri yankılanırken, çevredekiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ve erkek şahsı ayrı araçlarla polis merkezine götürdü.

Son dakika haberleri | Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme kamerada
Son dakika haberleri | Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme kamerada
Son dakika haberleri | Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme kamerada
Son dakika haberleri | Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

İlgili Haberler

Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme kamerada
Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme kamerada
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada
Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
Son dakika haberi: Yaşlı kadını 'FETÖ'ye adın karışmış' tuzağıyla dolandıran zanlı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Garo Paylan Osman Kavala Halife Hafter Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Fuat Çapa Şenol Güneş Caner Erkin Gökhan Gönül Samet Aybaba
Tüm Haberler Bursa Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Antalya'da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme kamerada - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 17:06:01. #1.15#
title