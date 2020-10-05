Son dakika haberleri: AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışmasının kazananları belli oldu

Son dakika haber: Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenen AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenen AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. 5 Ekim Dünya Mimarlık Gününde dijital olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, profesyonel ve öğrenci kategorilerinde, yurt dışı eğitim bursu dahil olmak üzere toplamda 10 projeye 10'ar bin TL tutarında para ödülü verildi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olan Türkiye'nin doğal taşlarının ihracat potansiyelini artırmak ve Türk doğal taşının prestijli projelerdeki kullanımını arttırmak amacıyla düzenlediği AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışmasının sonuçlarını açıkladı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği bu yarışmayla, sektördeki profesyonelleri ve öğrencileri bir araya getirerek, doğal taş ihracatında tasarımın gücünü ortaya çıkararak sektöre katma değer sağlamayı hedef edindi.

Uzman jüri üyeleri, başvuruları mermer atıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri, dış mekan projeleri ve iç mekan uygulamaları ile mobilya ve aksesuar tasarımları olmak üzere üç ana kategoride değerlendirmelerini yaptı.

Ticaret Bakanlığının desteği ile düzenlenen yarışmanın sonucu; mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ilgili lisans, yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler ve mezunlarının katılımıyla Dünya Mimarlık Gününde duyuruldu.

Düzenlenen basın toplantısına; TİM Başkanı İsmail Gülle, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi katılım göstererek, doğal taş sektörüne ilişkin çok önemli mesajlar verdi.

"Türkiye'nin en genç inovasyon ailesini oluşturduk"

Basın toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren TİM Başkanı İsmail Gülle yaptı. Gülle, "Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, her zaman ifade ettiğimiz Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye hedefimize ulaşma yolunda emin adımlarla yürüyoruz" diyerek, önemli konulara değindi. Gülle, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklandık. Tasarım Haftaları ve İnovasyon Haftaları düzenledik, İnovaTİM ile 72 ilden 150 üniversitede, Türkiye'nin en genç inovasyon ailesini oluşturduk. 2019 yılında AloTİM, TİM aplikasyonu, İhracat Radarı gibi birçok projeyle TİM'de dijital dönüşümü bünyemizde gerçekleştirdik. 2020 yılında da, pandeminin etkisiyle, işlerimizi sanal platformlara taşıdık. Bakanlığımızın koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz Sanal Ticaret heyetlerini 11 ülkede başarıyla tamamladık" dedi.

"Ülkemiz dünyanın en büyük üçüncü doğal taş ihracatçısı konumunda"

2020 yılında, pandeminin etkisiyle, projeleri sanal platformlara taşıdıklarına değinen TİM Başkanı İsmail Gülle sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret heyetlerini 11 ülkede başarıyla tamamladık. Yarışma kapsamında; ülkemiz doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılması, doğal taş ihracatında tasarım yoluyla yüksek katma değerli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürünler geliştirilmesinin hedeflendiğini görüyoruz. Böylelikle tasarım faktörünün çarpan etkisiyle Türk doğal taşları kullanılarak üretilen ürünlerin uluslararası piyasalarda imajının geliştirilmesi, işlenmiş ürünlerin markalaşarak yurt dışına çok daha yüksek birim fiyatlarla satılması mümkün olacak. Dünyanın en büyük üçüncü doğal taş ihracatçısı olan Türkiye, katma değerli üretim ve ihracatla hedeflerinin ne olması gerektiğinin farkında. Biliyoruz ki ülkemiz, gerek sahip olduğu doğal kaynaklar gerekse eğitimli insan kaynağıyla bu atılımı gerçekleştirmek için her türlü donanıma sahiptir. Yeter ki kendimize inanalım ve ürünlerimizi dünyanın her köşesine hak ettiği değerler üzerinden ulaştıralım, ülkemizin gelişiminde ve refah artışında net ihracatın payını günden güne artıralım."

"Ülkemizin kalkınmamızın anahtarı madenlerimizin gün yüzüne çıkarılıp işlenmesinden geçiyor"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, "Ege Bölgesinde 8 bini aşkın ihracatçımızı temsil eden 12 ihracatçı birliğimizin hepsi, endüstri ve tasarımın gücünü harmanlayarak birçok projeye imza atıyor. Ege İhracatçı Birlikleri olarak öncü sektörlerimizle birlikte tasarım yarışmaları düzenleyerek, ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında önemli bir rol oynuyoruz. Ülke olarak kalkınmamızın anahtarı, bugünkü piyasa değeri trilyonlarca dolar eden madenlerimizin gün yüzüne çıkarılıp işlenmesinden geçiyor. Bu amaçla EİB Moda Tasarım Yarışması, Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması, mobilya, doğal taş ve tekstil ürünlerinin birlikte harmanlandığı Ezberbozan Tasarım Yarışması ve AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışmasıyla, Ege İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği tasarım yarışmaları dörde ulaştı" diye konuştu.

Pandemiden etkilenen madencilik sektörü nisan ayında normalleşmeye başladı

Doğal taş sektörü, ihracat rakamları ve pandemi döneminin etkilerinden bahseden Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ise Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) olarak 2019 yılında yüzde 3'lük ihracat artış hızıyla 946 milyon dolar döviz geliri elde ettiklerini hatırlattı.

Kaya, "2020'ye de büyük umutlarla girmiş ve ihracatta 1 milyar doları aşma hedefi koymuştuk. Nitekim ocak ayında yüzde 22'lik artış ve 76,5 milyon dolar gelirle iyi bir başlangıç yaptık. Korona virüsü pandemisi tüm sektörler gibi madencilik sektörünü de etkiledi. 2020 yılı şubat ve mart aylarında yüzde 50'ye varan oranlarda düşen ihracatımız nisan ayından itibaren normalleşmeye başladı. Ocak-Eylül 2020 döneminde ise Türkiye geneli maden ihracatımız yüzde 7'lik kayıpla 2,97 milyar dolar şeklinde kayıt altına alındı. Doğal taş özelinde ihracatımız ise Ocak-Eylül 2020 döneminde yüzde 11'lik kayıpla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Blok doğal taş ihracatımız ise bu dönemde Çin pazarındaki talep düşüklüğü nedeniyle yüzde 30 kayıpla 458 milyon dolar oldu. 2020 yılının Ocak-Eylül aralığında, Ege Maden İhracatçıları Birliğinin kayda aldığı maden ihracatının 2019 yılının Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 1 azalışla 678 milyon dolar, doğal taş ihracatı ise yüzde 6 azalışla 412 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz madencilik sektörünün en önemli pazarları başta ihracatımızın yüzde 40'ını yaptığımız Çin olmak üzere AB, ABD ve Ortadoğu ülkeleridir. Çin'e ihracatımızın tamamen durması, diğer ülkelerde (özellikle Orta Doğu ülkelerinde) siparişlerin bekletilmesi dolayısıyla madencilik sektörü büyük sıkıntı yaşadı. Mayıs ayından itibaren Çin'den gelen doğal taş talebinin kademeli olarak artış gösterdiğini görüyoruz. Diğer taraftan Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin 2020 eylül ayı işlenmiş doğal taş ihracatında 2019 Eylül'e kıyasla yüzde 24 artış var. Ocak-Eylül 2020 döneminde Birliğimiz işlenmiş doğal taş ihracatı, Birliğimizin toplam doğal taş ihracatının yüzde 73'üne ulaştı. Burada hedefimiz işlenmiş ürün ihracatını daha yüksek seviyelere çıkarmak" şeklinde aktardı.

"Mermer denildiğinde akla gelen ilk ülkenin Türkiye olması gerekir"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melike Alpay Özmen de, "Zengin jeolojik varlığımız nedeniyle mermer denildiğinde akla gelen ilk ülkenin Türkiye olması gerekir; fakat ne yazık ki günümüzde ihracat bakımından İtalya'dan sonra geliyoruz" dedi.

Yine Amorf Yarışma Komitesi Üyesi Reyhan Sezgin ise "Özellikle yurt dışı eğitim, mentörlük ve satış ödüllerimizin teşvik edici olması önümüzdeki sene yapacağımız 2. Amorf Doğal Taş ve Proje Yarışmamıza başvuruları artıracaktır" derken, İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Can Özcan da, "Göreve başladığım 80'li yıllarda iki ya da üç tane tasarım bölümü vardı. 2000'lere girerken bu sayı 6'ya çıktı. Bugün 50'nin üzerinde tasarım bölümü ve bu ülke çok başarılı tasarımcılar yetiştiriyor. Düzenlediğimiz tasarım yarışmasında 400'e yakın geçerli başvuru aldık bu rakam artık kendi tasarımcılarımızı yetiştirdiğimizi gösteriyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise yarışmanın kazananları açıklandı. Ödül töreninde, profesyonel ve öğrenci kategorilerinde, yurt dışı eğitim bursu dahil olmak üzere toplamda 10 projeye 10'ar bin TL tutarında para ödülü verildi.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yarışmanın ilk yılı olmasına rağmen öğrenci kategorisinde 196, profesyonel kategorisinde 202 adet olmak üzere toplamda 398 geçerli başvuru alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Günyol