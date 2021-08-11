Son dakika haberleri... AKUT, orman yangınlarında 225 kişi ve 336 hayvanının kurtarılmasına destek oldu

Son dakika haberleri... Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 28 Temmuz'da başlayan Ege ve Akdeniz'deki yangınlarda 225 kişi ve 336 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 28 Temmuz'da başlayan Ege ve Akdeniz'deki yangınlarda 225 kişi ve 336 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

AKUT'tan yapılan açıklamaya göre dernek, yangın bölgelerindeki kurtarma faaliyetlerine 12 ekip ve 121 gönüllüsü ile katıldı.

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangınlarda 225 kişi ve 336 hayvanın hayatını kurtaran AKUT, arama kurtarma faaliyetlerinde termal drone, ATV ve motosiklet araçları kullanırken, yangın söndürme, soğutma işlemleri, arama-kurtarma, tahliye, çadır kurulumu, gıda, su ve ihtiyaç malzemesi dağıtımı gibi birçok faaliyette bulundu.

AKUT Başkanı Recep Şalcı, yangın ve sel afetlerinin genelde yoğunlaştığı mevsimlerde gereken önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Şalcı, "Kaybedilen canlar geri gelmiyor. Tüm acımıza rağmen, operasyonlara katılan tüm sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların büyük bir iş birliği içinde çalışması ve tüm imkanlarını seferber etmesi, bir nebze olsun geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara