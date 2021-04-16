Son dakika haberleri... Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski memur tutuklandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eski personeli tutuklandı.
Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eski personeli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan eski memur E.D. (46) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut