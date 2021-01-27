Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

27.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:03
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Afyonkarahisar merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin Afyonkarahisar, Bolvadin, Şuhut ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, G.Ö, S.S, O.Ö, S.K. ile A.B. gözaltına alındı.

Öte yandan, ekipler, ihbar üzerine bir eve düzenlediği baskında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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