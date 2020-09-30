Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

30.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:52
Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Adana'nın Pozantı ilçesinde evinde ve iş yerinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde evinde ve iş yerinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pozantı ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan jandarma ekipleri, M.D'nin işlettiği erkek kuaförünü denetledikleri sırada yerde esrar olduğu değerlendirilen kırıntılar gördü.

İşletme sahibinin de uyuşturucu içme aparatı ve malzemelerini dışarıya atmaya çalışırken tespit edilmesi üzerine iş yerinde ve şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramada 80 gram esrar, 28 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 17 esrar sarılı sigara bulundu.

İşletme sahibi M.D gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mike Pompeo Muharrem İnce Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Gülay Seda Sayan Halil Sezai Serenay Sarıkaya
Spor Babel Mbaye Diagne Ali Palabıyık Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Çocuk İntihar Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 11:59:46. #1.14#
title