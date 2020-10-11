Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219 bin 300'e yükseldi

Son dakika gündem haberi: NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 219 bin 300'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 219 bin 300'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 742 artışla 7 milyon 949 bin 351'e çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 582 artarak 219 bin 300'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 90 bini, yapılan test sayısı da 117 milyon 631 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 852 bin 666 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 832 bin 928 vakayla Teksas ve 728 bin 921 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 377 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay