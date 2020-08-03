Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 158 bin 384'e yükseldi Son dakika dünya haberi: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 bin 384'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 bin 384'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 158 bin 384 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 816 bin 804 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 380 bin 584 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA