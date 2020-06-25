Son dakika haberleri... 500 metreden uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... 500 metreden uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atladı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktör, 500 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Son dakika haberleri... 500 metreden uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atladı
25.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:00

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktör, 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü, traktörden atlayarak canını zor kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Sekiler köyünde ormanlık alanda kesim yapan F.U. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan çıkan traktör yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlanarak hurdaya döndü. Kazada sürücü, devrilen traktörün üzerinden son anda atlayarak canını zor kurtardı. 500 metre uçuruma yuvarlanan traktör, çekici marifetiyle bulunduğu yerden güçlükle çıkartılarak yediemin otoparkına çekildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadının feryadı: Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var
Eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadının feryadı: Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Cem Yılmaz Ebru Gündeş
Spor Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... 500 metreden uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 18:12:53. #1.14#
title