Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|47.700,00
|-6,67
|17,78
|İş Bankası (C)
|7,77
|-3,00
|14,39
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|5,36
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,13
|-10,83
|-18,91
|İş Girişim
|8,22
|-4,75
|-56,62
|İş GMYO
|2,78
|-2,46
|9,45
|İş Y. Men. Değ.
|22,90
|-0,87
|37,97
|İş Yat. Ort.
|3,08
|3,36
|-8,42
|İşbir Holding
|64,00
|4,15
|19,23
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,84
|11,56
|Işık Plastik
|4,90
|3,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-3,30
|-22,81
|İttifak Holding
|1,27
|-3,05
|-43,05
|İz Hayvancılık Tarım
|19,87
|2,32
|10,39
|İzmir Demir Çelik
|2,41
|-8,37
|-27,18
|İzmir Fırça
|6,35
|-2,46
|14,21
|Jantsa Jant Sanayi
|64,90
|-4,98
|56,58
|Kafein Yazılım
|19,23
|-2,34
|-9,89
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,33
|1,05
|Kaplamin
|24,90
|-4,52
|-26,33
|Kardemir (A)
|7,52
|-26,35
|26,39
|Kardemir (B)
|7,75
|-20,19
|47,06
|Kardemir (D)
|9,43
|-19,40
|63,15
|Karel Elektronik
|11,65
|-11,74
|73,25
|Karsan Otomotiv
|3,47
|-10,80
|6,77
|Karsu Tekstil
|7,99
|-2,68
|-6,55
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,50
|1,50
|Kartonsan
|53,40
|-9,49
|-43,60
|Katmerciler Ekipman
|1,43
|5,15
|-17,45
|Kent Gıda
|177,30
|-0,78
|-50,14
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|-6,97
|-31,00
|Kervan Gıda
|12,30
|-3,15
|20,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|3,45
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,72
|-6,52
|-31,47
|Kızılbük GYO
|29,50
|-2,25
|Klimasan Klima
|9,96
|-9,62
|18,04
|Koç Holding
|29,44
|-13,31
|43,94
|Konfrut Gıda
|4,48
|-2,40
|6,04
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,95
|4,77
|183,69
|Konya Çimento
|1.000,00
|-7,19
|-11,50
|Konya Kağıt
|7,50
|1,35
|Koray GMYO
|6,05
|-8,33
|35,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,38
|-19,63
|95,37
|Koza Altın
|116,00
|-17,67
|19,96
|Koza Madencilik
|17,71
|-19,43
|14,33
|Körfez GMYO
|7,21
|13,72
|24,31
|Kristal Kola
|1,95
|27,45
|-36,17
|Kron Telekomünikasyon
|37,32
|-2,66
|1,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|241,00
|11,27
|53,21
|Kuyas Yatırım
|4,91
|21,84
|113,48
|Kütahya Porselen
|107,40
|4,27
|112,88
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,66
|2,28
|Lider Faktoring
|4,11
|4,58
|20,53
|Link Bilgisayar
|27,58
|-4,04
|-12,71
|Logo Yazılım
|41,36
|-11,62
|32,82
|Lokman Hekim Sağlık
|13,72
|2,46
|95,12
|Lüks Kadife
|52,40
|-0,95
|82,49
|Makina Takım
|3,14
|-3,98
|-7,92
|Manas Enerji Yönetimi
|16,02
|8,02
|Margün Enerji
|9,20
|-3,36
|Marka Yatırım Holding
|3,38
|-7,40
|-47,43
|Marmaris Altınyunus
|252,00
|-8,03
|126,82
|Marshall
|228,70
|1,28
|-25,43
|Martı GMYO
|0,89
|-2,20
|-65,15
|Martı Otel
|1,78
|-1,11
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,58
|-2,92
|Mavi Giyim
|64,90
|-15,71
|25,75
|Mazhar Zorlu Holding
|31,38
|-2,18
|-0,32
|Meditera Tıbbi Malzeme
|45,74
|-0,57
|Mega Polietilen
|5,99
|4,17
|-21,80
|Menderes Tekstil
|2,08
|-4,59
|-32,69
|Mercan Kimya
|9,72
|0,21
|Merit Turizm
|29,32
|0,55
|183,03
|Merko Gıda
|4,43
|-6,14
|-48,73
|Metemtur Yatırım
|4,25
|20,06
|-47,44
|Metro Holding
|1,43
|25,44
|-23,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,30
|0,88
|-20,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,65
|0,00
|-27,61
|Mia Teknoloji
|31,50
|0,25
|Migros Ticaret
|39,34
|-12,58
|-8,08
|Milpa
|3,54
|-4,07
|-23,04
|Mistral GMYO
|4,12
|-2,83
|-11,89
|MLP Sağlık
|31,82
|-15,24
|60,14
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,17
|-17,23
|-31,09
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|2,38
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,96
|-3,63
|-32,83
|Mondi Tire Kutsan
|9,21
|-7,90
|21,18
|Nasmed Egepol
|7,32
|-2,92
|Naturel Enerji
|40,26
|3,28
|13,38
|Naturelgaz
|6,88
|-5,10
|Net Holding
|5,60
|-6,98
|63,27
|Netaş Telekom.
|17,24
|-5,59
|-38,60
|Niğbaş Niğde Beton
|11,96
|-27,78
|-77,00
|Nuh Çimento
|50,60
|11,80
|5,35
|Nurol GMYO
|6,87
|-3,51
|-5,76
|Odaş Elektrik
|1,37
|-2,84
|-53,14
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|25,86
|28,40
|Orge Enerji Elektrik
|6,11
|-8,12
|32,47
|Orma Orman Mahsulleri
|35,50
|3,14
|141,17
|Osmanlı Menkul
|26,80
|-4,42
|-12,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,63
|-0,61
|-30,15
|Otokar
|364,00
|-7,73
|19,62
|Otto Holding
|33,32
|27,76
|216,43
|Oyak Çimento
|6,88
|-9,23
|-21,64
|Oyak Yat. Ort.
|6,85
|-0,72
|-0,75
|Oyak Yatırım Menkul
|49,28
|7,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,06
|-6,05
|28,66
|Özak GMYO
|5,69
|-14,18
|11,57
|Özbal Çelik Boru
|26,04
|11,00
|297,56
|Özderici GMYO
|1,53
|-3,16
|-31,08
|Özerden Plastik
|7,56
|2,86
|-16,00
|Pamel Elektrik
|88,50
|-0,06
|315,10
|Panora GMYO
|8,75
|-5,51
|49,04
|Papilon Savunma
|13,64
|-3,19
|-40,01
|Park Elek.Madencilik
|6,56
|7,54
|22,16
|Parsan
|32,20
|-5,85
|32,51
|Pasifik GYO
|15,70
|0,51
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,29
|-1,60
|Pegasus
|89,90
|-7,56
|20,51
|Peker GMYO
|0,92
|-8,00
|-60,67
|Penguen Gıda
|3,44
|-7,03
|-31,88
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|375,00
|-7,82
|Pera GMYO
|1,22
|-3,94
|-30,35
|Pergamon Dış Ticaret
|24,92
|-0,80
|35,96
|Petkim
|8,12
|-16,29
|63,05
|Petrokent Turizm
|7.023,00
|14,81
|674,82
|Pınar Et ve Un
|19,55
|-5,19
|-10,66
|Pınar Su
|3,46
|-4,95
|-14,87
|Pınar Süt
|17,88
|-8,31
|-20,71
|Plastikkart
|17,75
|5,34
|24,61
|Polisan Holding
|2,93
|-3,30
|-23,79
|Politeknik Metal
|550,20
|3,48
|35,61
|Prizma Press Matbaacılık
|3,63
|-3,71
|-33,76
|QNB Finans Fin. Kir.
|78,50
|-0,70
|-37,35
|QNB Finansbank
|39,80
|-9,87
|-43,43
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,11
|-4,57
|Rainbow Polikarbonat
|12,54
|4,94
|Ral Yatırım Holding
|13,25
|13,93
|198,42
|Ray Sigorta
|13,55
|5,20
|-12,30
|Reysaş GMYO
|3,21
|-4,46
|-0,98
|Reysaş Lojistik
|4,54
|-12,36
|-12,25
|Rhea Girişim
|1,88
|-2,59
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|18,99
|7,71
|38,51
|Royal Halı
|3,57
|8,51
|3,78
|RTA Laboratuvarları
|20,70
|0,78
|-31,64
|Sabancı Holding
|13,47
|-10,68
|22,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,20
|0,00
|-33,82
|Sanel Mühendislik
|5,16
|0,58
|50,88
|Sanifoam Sünger
|33,82
|9,03
|148,68
|Sanko Pazarlama
|9,14
|-5,38
|-1,38
|Saray Matbaacılık
|3,81
|-7,30
|-56,56
|Sarkuysan
|20,18
|-2,98
|132,02
|Sasa Polyester
|47,60
|-8,46
|217,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|31,12
|14,66
|265,69
|Sekuro Plastik
|17,00
|-1,11
|21,78
|Selçuk Ecza Deposu
|11,09
|-4,97
|-17,44
|Selçuk Gıda
|4,20
|-4,55
|-15,66
|Selva Gıda Sanayi
|14,14
|21,27
|Senkron Güvenlik
|22,50
|4,17
|-14,32
|Serve Film Prodüksiyon
|12,80
|-1,61
|-20,00
|Servet GMYO
|86,00
|-4,07
|9,69
|Seyitler Kimya
|15,59
|1,17
|15,80
|Silverline Endüstri
|4,92
|-2,57
|-42,79
|Sinpaş GMYO
|4,27
|8,38
|2,15
|Smartiks Yazılım
|5,12
|0,99
|-42,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,50
|-13,64
|8,22
|Söktaş
|2,30
|-12,55
|-29,25
|Sönmez Filament
|33,00
|-10,57
|-37,95
|Sönmez Pamuklu
|8,99
|-2,49
|-39,08
|Sumaş Suni Tahta
|101,90
|17,19
|99,76
|Şeker Fin. Kir.
|5,26
|8,23
|-17,81
|Şekerbank
|1,07
|-7,76
|-29,14
|Şişe Cam
|13,80
|-13,43
|92,75
|Şok Marketler Ticaret
|13,02
|-13,89
|4,33
|T. Halk Bankası
|4,77
|-7,02
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,39
|-2,44
|-26,18
|T.S.K.B.
|1,50
|-7,41
|-14,11
|T.Tuborg
|19,70
|-10,37
|11,10
|Tat Gıda
|11,72
|-2,66
|1,37
|TAV Havalimanları
|33,20
|-14,92
|55,87
|Tek-Art Turizm
|1,25
|-3,10
|-38,12
|Tekfen Holding
|21,00
|-16,20
|28,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,40
|-4,76
|-26,10
|Temapol Polimer Plastik
|14,50
|-1,23
|26,09
|Tetamat Gıda Yatırımları
|399,30
|33,99
|84,60
|TGS Dış Ticaret
|14,71
|-2,00
|15,74
|Tofaş Oto. Fab.
|71,55
|-15,87
|131,47
|Torunlar GMYO
|4,11
|-2,84
|5,38
|Trabzon Liman
|30,52
|-17,39
|2,46
|Trabzonspor Sportif
|6,84
|4,91
|180,33
|Trend GMYO
|6,55
|7,91
|-47,89
|TSKB GMYO
|2,86
|3,62
|-40,74
|Tuğçelik
|14,80
|1,02
|83,17
|Tukaş
|7,35
|-2,39
|-24,15
|Turcas Petrol
|4,09
|-1,68
|-15,67
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,55
|-12,81
|Turkcell
|19,33
|-7,95
|29,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,58
|-8,49
|24,95
|Tüpraş
|154,60
|-17,15
|43,15
|Türk Hava Yolları
|21,12
|-6,63
|63,59
|Türk İlaç Serum
|13,26
|19,46
|Türk Prysmian Kablo
|40,44
|-25,11
|235,26
|Türk Telekom
|10,53
|6,15
|33,30
|Türk Traktör
|208,00
|-4,50
|22,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,80
|-2,65
|10,54
|Türkiye Sigorta
|5,20
|-2,07
|-15,83
|Ufuk Yatırım
|19,30
|-12,11
|44,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,36
|-0,59
|-20,75
|Ulusal Faktoring
|2,64
|9,54
|Ulusoy Elektrik
|69,40
|1,31
|35,15
|Ulusoy Un Sanayi
|6,64
|2,79
|30,49
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,60
|-5,33
|-31,62
|Utopya Turizm
|12,91
|-4,37
|-66,73
|Uzertaş Boya
|35,48
|8,04
|-37,31
|Ülker Bisküvi
|18,09
|-15,70
|-18,94
|Ünlü Yatırım Holding
|5,48
|-13,97
|Vakıf Fin. Kir.
|3,04
|-0,68
|48,92
|Vakıf GMYO
|1,65
|-5,71
|-31,21
|Vakıf Yat. Ort.
|5,45
|-3,37
|-25,95
|Vakıflar Bankası
|3,85
|-2,04
|-18,26
|Vakko Tekstil
|9,61
|-3,61
|53,36
|Vanet Gıda
|4,75
|-16,96
|-38,55
|VBT Yazılım
|20,22
|-0,39
|Verusa Holding
|46,70
|-4,03
|3,59
|Verusaturk Girisim
|24,18
|1,17
|85,31
|Vestel
|24,88
|-11,96
|50,02
|Vestel Beyaz Eşya
|7,81
|-4,41
|75,96
|Viking Kağıt
|6,34
|-1,55
|-29,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,53
|-1,94
|17,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,64
|-1,66
|-18,10
|Yataş
|11,30
|-9,82
|-20,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,12
|3,65
|-29,09
|Yeni Gimat GMYO
|20,60
|-0,48
|77,71
|Yeo Teknoloji
|51,60
|0,98
|Yeşil GMYO
|0,78
|-7,14
|-43,48
|Yeşil Yapı
|0,97
|-3,96
|-47,28
|Yeşil Yatırım Holding
|1,86
|-4,12
|-56,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.669,80
|19,07
|6,86
|Yonga Mobilya
|28,72
|13,97
|-3,59
|Yükselen Çelik
|5,33
|-7,79
|2,59
|Yünsa
|12,22
|-3,78
|-12,03
|Ziraat GMYO
|2,48
|-4,98
|Zorlu Enerji
|1,70
|-1,16
|-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500