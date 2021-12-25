Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 47.700,00 -6,67 17,78 İş Bankası (C) 7,77 -3,00 14,39 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 5,36 84,21 İş Fin.Kir. 3,13 -10,83 -18,91 İş Girişim 8,22 -4,75 -56,62 İş GMYO 2,78 -2,46 9,45 İş Y. Men. Değ. 22,90 -0,87 37,97 İş Yat. Ort. 3,08 3,36 -8,42 İşbir Holding 64,00 4,15 19,23 İşbir Sentetik Dokuma 12,84 11,56 Işık Plastik 4,90 3,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 -3,30 -22,81 İttifak Holding 1,27 -3,05 -43,05 İz Hayvancılık Tarım 19,87 2,32 10,39 İzmir Demir Çelik 2,41 -8,37 -27,18 İzmir Fırça 6,35 -2,46 14,21 Jantsa Jant Sanayi 64,90 -4,98 56,58 Kafein Yazılım 19,23 -2,34 -9,89 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,33 1,05 Kaplamin 24,90 -4,52 -26,33 Kardemir (A) 7,52 -26,35 26,39 Kardemir (B) 7,75 -20,19 47,06 Kardemir (D) 9,43 -19,40 63,15 Karel Elektronik 11,65 -11,74 73,25 Karsan Otomotiv 3,47 -10,80 6,77 Karsu Tekstil 7,99 -2,68 -6,55 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,50 1,50 Kartonsan 53,40 -9,49 -43,60 Katmerciler Ekipman 1,43 5,15 -17,45 Kent Gıda 177,30 -0,78 -50,14 Kerevitaş Gıda 4,54 -6,97 -31,00 Kervan Gıda 12,30 -3,15 20,17 Kervansaray Yat. Holding 0,60 3,45 -52,38 Kiler GMYO 1,72 -6,52 -31,47 Kızılbük GYO 29,50 -2,25 Klimasan Klima 9,96 -9,62 18,04 Koç Holding 29,44 -13,31 43,94 Konfrut Gıda 4,48 -2,40 6,04 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,95 4,77 183,69 Konya Çimento 1.000,00 -7,19 -11,50 Konya Kağıt 7,50 1,35 Koray GMYO 6,05 -8,33 35,96 Kordsa Teknik Tekstil 30,38 -19,63 95,37 Koza Altın 116,00 -17,67 19,96 Koza Madencilik 17,71 -19,43 14,33 Körfez GMYO 7,21 13,72 24,31 Kristal Kola 1,95 27,45 -36,17 Kron Telekomünikasyon 37,32 -2,66 1,30 Kuştur Kuşadası Turizm 241,00 11,27 53,21 Kuyas Yatırım 4,91 21,84 113,48 Kütahya Porselen 107,40 4,27 112,88 Kütahya Şeker Fabrikası 28,66 2,28 Lider Faktoring 4,11 4,58 20,53 Link Bilgisayar 27,58 -4,04 -12,71 Logo Yazılım 41,36 -11,62 32,82 Lokman Hekim Sağlık 13,72 2,46 95,12 Lüks Kadife 52,40 -0,95 82,49 Makina Takım 3,14 -3,98 -7,92 Manas Enerji Yönetimi 16,02 8,02 Margün Enerji 9,20 -3,36 Marka Yatırım Holding 3,38 -7,40 -47,43 Marmaris Altınyunus 252,00 -8,03 126,82 Marshall 228,70 1,28 -25,43 Martı GMYO 0,89 -2,20 -65,15 Martı Otel 1,78 -1,11 -16,43 Matriks Bilgi Dağıtım 20,58 -2,92 Mavi Giyim 64,90 -15,71 25,75 Mazhar Zorlu Holding 31,38 -2,18 -0,32 Meditera Tıbbi Malzeme 45,74 -0,57 Mega Polietilen 5,99 4,17 -21,80 Menderes Tekstil 2,08 -4,59 -32,69 Mercan Kimya 9,72 0,21 Merit Turizm 29,32 0,55 183,03 Merko Gıda 4,43 -6,14 -48,73 Metemtur Yatırım 4,25 20,06 -47,44 Metro Holding 1,43 25,44 -23,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,30 0,88 -20,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,65 0,00 -27,61 Mia Teknoloji 31,50 0,25 Migros Ticaret 39,34 -12,58 -8,08 Milpa 3,54 -4,07 -23,04 Mistral GMYO 4,12 -2,83 -11,89 MLP Sağlık 31,82 -15,24 60,14 MMC San. ve Tic. Yat. 3,17 -17,23 -31,09 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 2,38 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,96 -3,63 -32,83 Mondi Tire Kutsan 9,21 -7,90 21,18 Nasmed Egepol 7,32 -2,92 Naturel Enerji 40,26 3,28 13,38 Naturelgaz 6,88 -5,10 Net Holding 5,60 -6,98 63,27 Netaş Telekom. 17,24 -5,59 -38,60 Niğbaş Niğde Beton 11,96 -27,78 -77,00 Nuh Çimento 50,60 11,80 5,35 Nurol GMYO 6,87 -3,51 -5,76 Odaş Elektrik 1,37 -2,84 -53,14 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 25,86 28,40 Orge Enerji Elektrik 6,11 -8,12 32,47 Orma Orman Mahsulleri 35,50 3,14 141,17 Osmanlı Menkul 26,80 -4,42 -12,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,63 -0,61 -30,15 Otokar 364,00 -7,73 19,62 Otto Holding 33,32 27,76 216,43 Oyak Çimento 6,88 -9,23 -21,64 Oyak Yat. Ort. 6,85 -0,72 -0,75 Oyak Yatırım Menkul 49,28 7,36 Oylum Sınai Yatırımlar 6,06 -6,05 28,66 Özak GMYO 5,69 -14,18 11,57 Özbal Çelik Boru 26,04 11,00 297,56 Özderici GMYO 1,53 -3,16 -31,08 Özerden Plastik 7,56 2,86 -16,00 Pamel Elektrik 88,50 -0,06 315,10 Panora GMYO 8,75 -5,51 49,04 Papilon Savunma 13,64 -3,19 -40,01 Park Elek.Madencilik 6,56 7,54 22,16 Parsan 32,20 -5,85 32,51 Pasifik GYO 15,70 0,51 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,29 -1,60 Pegasus 89,90 -7,56 20,51 Peker GMYO 0,92 -8,00 -60,67 Penguen Gıda 3,44 -7,03 -31,88 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 375,00 -7,82 Pera GMYO 1,22 -3,94 -30,35 Pergamon Dış Ticaret 24,92 -0,80 35,96 Petkim 8,12 -16,29 63,05 Petrokent Turizm 7.023,00 14,81 674,82 Pınar Et ve Un 19,55 -5,19 -10,66 Pınar Su 3,46 -4,95 -14,87 Pınar Süt 17,88 -8,31 -20,71 Plastikkart 17,75 5,34 24,61 Polisan Holding 2,93 -3,30 -23,79 Politeknik Metal 550,20 3,48 35,61 Prizma Press Matbaacılık 3,63 -3,71 -33,76 QNB Finans Fin. Kir. 78,50 -0,70 -37,35 QNB Finansbank 39,80 -9,87 -43,43 QUA Granite Hayal Yapı 12,11 -4,57 Rainbow Polikarbonat 12,54 4,94 Ral Yatırım Holding 13,25 13,93 198,42 Ray Sigorta 13,55 5,20 -12,30 Reysaş GMYO 3,21 -4,46 -0,98 Reysaş Lojistik 4,54 -12,36 -12,25 Rhea Girişim 1,88 -2,59 -49,46 Rodrigo Tekstil 18,99 7,71 38,51 Royal Halı 3,57 8,51 3,78 RTA Laboratuvarları 20,70 0,78 -31,64 Sabancı Holding 13,47 -10,68 22,17 Safkar Ege Soğutmacılık 7,20 0,00 -33,82 Sanel Mühendislik 5,16 0,58 50,88 Sanifoam Sünger 33,82 9,03 148,68 Sanko Pazarlama 9,14 -5,38 -1,38 Saray Matbaacılık 3,81 -7,30 -56,56 Sarkuysan 20,18 -2,98 132,02 Sasa Polyester 47,60 -8,46 217,66 Say Yenilenebilir Enerji 31,12 14,66 265,69 Sekuro Plastik 17,00 -1,11 21,78 Selçuk Ecza Deposu 11,09 -4,97 -17,44 Selçuk Gıda 4,20 -4,55 -15,66 Selva Gıda Sanayi 14,14 21,27 Senkron Güvenlik 22,50 4,17 -14,32 Serve Film Prodüksiyon 12,80 -1,61 -20,00 Servet GMYO 86,00 -4,07 9,69 Seyitler Kimya 15,59 1,17 15,80 Silverline Endüstri 4,92 -2,57 -42,79 Sinpaş GMYO 4,27 8,38 2,15 Smartiks Yazılım 5,12 0,99 -42,21 Sodaş Sodyum Sanayii 28,50 -13,64 8,22 Söktaş 2,30 -12,55 -29,25 Sönmez Filament 33,00 -10,57 -37,95 Sönmez Pamuklu 8,99 -2,49 -39,08 Sumaş Suni Tahta 101,90 17,19 99,76 Şeker Fin. Kir. 5,26 8,23 -17,81 Şekerbank 1,07 -7,76 -29,14 Şişe Cam 13,80 -13,43 92,75 Şok Marketler Ticaret 13,02 -13,89 4,33 T. Halk Bankası 4,77 -7,02 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,39 -2,44 -26,18 T.S.K.B. 1,50 -7,41 -14,11 T.Tuborg 19,70 -10,37 11,10 Tat Gıda 11,72 -2,66 1,37 TAV Havalimanları 33,20 -14,92 55,87 Tek-Art Turizm 1,25 -3,10 -38,12 Tekfen Holding 21,00 -16,20 28,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,40 -4,76 -26,10 Temapol Polimer Plastik 14,50 -1,23 26,09 Tetamat Gıda Yatırımları 399,30 33,99 84,60 TGS Dış Ticaret 14,71 -2,00 15,74 Tofaş Oto. Fab. 71,55 -15,87 131,47 Torunlar GMYO 4,11 -2,84 5,38 Trabzon Liman 30,52 -17,39 2,46 Trabzonspor Sportif 6,84 4,91 180,33 Trend GMYO 6,55 7,91 -47,89 TSKB GMYO 2,86 3,62 -40,74 Tuğçelik 14,80 1,02 83,17 Tukaş 7,35 -2,39 -24,15 Turcas Petrol 4,09 -1,68 -15,67 Tureks Turizm Taşımacılık 10,55 -12,81 Turkcell 19,33 -7,95 29,59 Tümosan Motor ve Traktör 17,58 -8,49 24,95 Tüpraş 154,60 -17,15 43,15 Türk Hava Yolları 21,12 -6,63 63,59 Türk İlaç Serum 13,26 19,46 Türk Prysmian Kablo 40,44 -25,11 235,26 Türk Telekom 10,53 6,15 33,30 Türk Traktör 208,00 -4,50 22,09 Türker Proje Gayrimenkul 124,80 -2,65 10,54 Türkiye Sigorta 5,20 -2,07 -15,83 Ufuk Yatırım 19,30 -12,11 44,03 Ulaşlar Turizm Yat. 3,36 -0,59 -20,75 Ulusal Faktoring 2,64 9,54 Ulusoy Elektrik 69,40 1,31 35,15 Ulusoy Un Sanayi 6,64 2,79 30,49 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,60 -5,33 -31,62 Utopya Turizm 12,91 -4,37 -66,73 Uzertaş Boya 35,48 8,04 -37,31 Ülker Bisküvi 18,09 -15,70 -18,94 Ünlü Yatırım Holding 5,48 -13,97 Vakıf Fin. Kir. 3,04 -0,68 48,92 Vakıf GMYO 1,65 -5,71 -31,21 Vakıf Yat. Ort. 5,45 -3,37 -25,95 Vakıflar Bankası 3,85 -2,04 -18,26 Vakko Tekstil 9,61 -3,61 53,36 Vanet Gıda 4,75 -16,96 -38,55 VBT Yazılım 20,22 -0,39 Verusa Holding 46,70 -4,03 3,59 Verusaturk Girisim 24,18 1,17 85,31 Vestel 24,88 -11,96 50,02 Vestel Beyaz Eşya 7,81 -4,41 75,96 Viking Kağıt 6,34 -1,55 -29,56 Yapı ve Kredi Bank. 3,53 -1,94 17,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,64 -1,66 -18,10 Yataş 11,30 -9,82 -20,14 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,12 3,65 -29,09 Yeni Gimat GMYO 20,60 -0,48 77,71 Yeo Teknoloji 51,60 0,98 Yeşil GMYO 0,78 -7,14 -43,48 Yeşil Yapı 0,97 -3,96 -47,28 Yeşil Yatırım Holding 1,86 -4,12 -56,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.669,80 19,07 6,86 Yonga Mobilya 28,72 13,97 -3,59 Yükselen Çelik 5,33 -7,79 2,59 Yünsa 12,22 -3,78 -12,03 Ziraat GMYO 2,48 -4,98 Zorlu Enerji 1,70 -1,16 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kaybettirdi Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için... AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi