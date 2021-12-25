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Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.700,00-6,6717,78
İş Bankası (C)7,77-3,0014,39
İş Bankası (Kur.)700.000,005,3684,21
İş Fin.Kir.3,13-10,83-18,91
İş Girişim8,22-4,75-56,62
İş GMYO2,78-2,469,45
İş Y. Men. Değ.22,90-0,8737,97
İş Yat. Ort.3,083,36-8,42
İşbir Holding64,004,1519,23
İşbir Sentetik Dokuma12,8411,56

Işık Plastik4,903,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,88-3,30-22,81
İttifak Holding1,27-3,05-43,05
İz Hayvancılık Tarım19,872,3210,39
İzmir Demir Çelik2,41-8,37-27,18
İzmir Fırça6,35-2,4614,21
Jantsa Jant Sanayi64,90-4,9856,58
Kafein Yazılım19,23-2,34-9,89
Kalekim Kimyevi Maddeler17,331,05

Kaplamin24,90-4,52-26,33
Kardemir (A)7,52-26,3526,39
Kardemir (B)7,75-20,1947,06
Kardemir (D)9,43-19,4063,15
Karel Elektronik11,65-11,7473,25
Karsan Otomotiv3,47-10,806,77
Karsu Tekstil7,99-2,68-6,55
Kartal Yenilenebilir Enerji13,501,50

Kartonsan53,40-9,49-43,60
Katmerciler Ekipman1,435,15-17,45
Kent Gıda177,30-0,78-50,14
Kerevitaş Gıda4,54-6,97-31,00
Kervan Gıda12,30-3,1520,17
Kervansaray Yat. Holding0,603,45-52,38
Kiler GMYO1,72-6,52-31,47
Kızılbük GYO29,50-2,25

Klimasan Klima9,96-9,6218,04
Koç Holding29,44-13,3143,94
Konfrut Gıda4,48-2,406,04
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,954,77183,69
Konya Çimento1.000,00-7,19-11,50
Konya Kağıt7,501,35

Koray GMYO6,05-8,3335,96
Kordsa Teknik Tekstil30,38-19,6395,37
Koza Altın116,00-17,6719,96
Koza Madencilik17,71-19,4314,33
Körfez GMYO7,2113,7224,31
Kristal Kola1,9527,45-36,17
Kron Telekomünikasyon37,32-2,661,30
Kuştur Kuşadası Turizm241,0011,2753,21
Kuyas Yatırım4,9121,84113,48
Kütahya Porselen107,404,27112,88
Kütahya Şeker Fabrikası28,662,28

Lider Faktoring4,114,5820,53
Link Bilgisayar27,58-4,04-12,71
Logo Yazılım41,36-11,6232,82
Lokman Hekim Sağlık13,722,4695,12
Lüks Kadife52,40-0,9582,49
Makina Takım3,14-3,98-7,92
Manas Enerji Yönetimi16,028,02

Margün Enerji9,20-3,36

Marka Yatırım Holding3,38-7,40-47,43
Marmaris Altınyunus252,00-8,03126,82
Marshall228,701,28-25,43
Martı GMYO0,89-2,20-65,15
Martı Otel1,78-1,11-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım20,58-2,92

Mavi Giyim64,90-15,7125,75
Mazhar Zorlu Holding31,38-2,18-0,32
Meditera Tıbbi Malzeme45,74-0,57

Mega Polietilen5,994,17-21,80
Menderes Tekstil2,08-4,59-32,69
Mercan Kimya9,720,21

Merit Turizm29,320,55183,03
Merko Gıda4,43-6,14-48,73
Metemtur Yatırım4,2520,06-47,44
Metro Holding1,4325,44-23,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,300,88-20,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,650,00-27,61
Mia Teknoloji31,500,25

Migros Ticaret39,34-12,58-8,08
Milpa3,54-4,07-23,04
Mistral GMYO4,12-2,83-11,89
MLP Sağlık31,82-15,2460,14
MMC San. ve Tic. Yat.3,17-17,23-31,09
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,722,38

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,96-3,63-32,83
Mondi Tire Kutsan9,21-7,9021,18
Nasmed Egepol7,32-2,92

Naturel Enerji40,263,2813,38
Naturelgaz6,88-5,10

Net Holding5,60-6,9863,27
Netaş Telekom.17,24-5,59-38,60
Niğbaş Niğde Beton11,96-27,78-77,00
Nuh Çimento50,6011,805,35
Nurol GMYO6,87-3,51-5,76
Odaş Elektrik1,37-2,84-53,14
Orçay Ortaköy Çay Sanayi25,8628,40

Orge Enerji Elektrik6,11-8,1232,47
Orma Orman Mahsulleri35,503,14141,17
Osmanlı Menkul26,80-4,42-12,83
Ostim Endüstriyel Yat1,63-0,61-30,15
Otokar364,00-7,7319,62
Otto Holding33,3227,76216,43
Oyak Çimento6,88-9,23-21,64
Oyak Yat. Ort.6,85-0,72-0,75
Oyak Yatırım Menkul49,287,36

Oylum Sınai Yatırımlar6,06-6,0528,66
Özak GMYO5,69-14,1811,57
Özbal Çelik Boru26,0411,00297,56
Özderici GMYO1,53-3,16-31,08
Özerden Plastik7,562,86-16,00
Pamel Elektrik88,50-0,06315,10
Panora GMYO8,75-5,5149,04
Papilon Savunma13,64-3,19-40,01
Park Elek.Madencilik6,567,5422,16
Parsan32,20-5,8532,51
Pasifik GYO15,700,51

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,29-1,60

Pegasus89,90-7,5620,51
Peker GMYO0,92-8,00-60,67
Penguen Gıda3,44-7,03-31,88
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım375,00-7,82

Pera GMYO1,22-3,94-30,35
Pergamon Dış Ticaret24,92-0,8035,96
Petkim8,12-16,2963,05
Petrokent Turizm7.023,0014,81674,82
Pınar Et ve Un19,55-5,19-10,66
Pınar Su3,46-4,95-14,87
Pınar Süt17,88-8,31-20,71
Plastikkart17,755,3424,61
Polisan Holding2,93-3,30-23,79
Politeknik Metal550,203,4835,61
Prizma Press Matbaacılık3,63-3,71-33,76
QNB Finans Fin. Kir.78,50-0,70-37,35
QNB Finansbank39,80-9,87-43,43
QUA Granite Hayal Yapı12,11-4,57

Rainbow Polikarbonat12,544,94

Ral Yatırım Holding13,2513,93198,42
Ray Sigorta13,555,20-12,30
Reysaş GMYO3,21-4,46-0,98
Reysaş Lojistik4,54-12,36-12,25
Rhea Girişim1,88-2,59-49,46
Rodrigo Tekstil18,997,7138,51
Royal Halı3,578,513,78
RTA Laboratuvarları20,700,78-31,64
Sabancı Holding13,47-10,6822,17
Safkar Ege Soğutmacılık7,200,00-33,82
Sanel Mühendislik5,160,5850,88
Sanifoam Sünger33,829,03148,68
Sanko Pazarlama9,14-5,38-1,38
Saray Matbaacılık3,81-7,30-56,56
Sarkuysan20,18-2,98132,02
Sasa Polyester47,60-8,46217,66
Say Yenilenebilir Enerji31,1214,66265,69
Sekuro Plastik17,00-1,1121,78
Selçuk Ecza Deposu11,09-4,97-17,44
Selçuk Gıda4,20-4,55-15,66
Selva Gıda Sanayi14,1421,27

Senkron Güvenlik22,504,17-14,32
Serve Film Prodüksiyon12,80-1,61-20,00
Servet GMYO86,00-4,079,69
Seyitler Kimya15,591,1715,80
Silverline Endüstri4,92-2,57-42,79
Sinpaş GMYO4,278,382,15
Smartiks Yazılım5,120,99-42,21
Sodaş Sodyum Sanayii28,50-13,648,22
Söktaş2,30-12,55-29,25
Sönmez Filament33,00-10,57-37,95
Sönmez Pamuklu8,99-2,49-39,08
Sumaş Suni Tahta101,9017,1999,76
Şeker Fin. Kir.5,268,23-17,81
Şekerbank1,07-7,76-29,14
Şişe Cam13,80-13,4392,75
Şok Marketler Ticaret13,02-13,894,33
T. Halk Bankası4,77-7,02-14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,39-2,44-26,18
T.S.K.B.1,50-7,41-14,11
T.Tuborg19,70-10,3711,10
Tat Gıda11,72-2,661,37
TAV Havalimanları33,20-14,9255,87
Tek-Art Turizm1,25-3,10-38,12
Tekfen Holding21,00-16,2028,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,40-4,76-26,10
Temapol Polimer Plastik14,50-1,2326,09
Tetamat Gıda Yatırımları399,3033,9984,60
TGS Dış Ticaret14,71-2,0015,74
Tofaş Oto. Fab.71,55-15,87131,47
Torunlar GMYO4,11-2,845,38
Trabzon Liman30,52-17,392,46
Trabzonspor Sportif6,844,91180,33
Trend GMYO6,557,91-47,89
TSKB GMYO2,863,62-40,74
Tuğçelik14,801,0283,17
Tukaş7,35-2,39-24,15
Turcas Petrol4,09-1,68-15,67
Tureks Turizm Taşımacılık10,55-12,81

Turkcell19,33-7,9529,59
Tümosan Motor ve Traktör17,58-8,4924,95
Tüpraş154,60-17,1543,15
Türk Hava Yolları21,12-6,6363,59
Türk İlaç Serum13,2619,46

Türk Prysmian Kablo40,44-25,11235,26
Türk Telekom10,536,1533,30
Türk Traktör208,00-4,5022,09
Türker Proje Gayrimenkul124,80-2,6510,54
Türkiye Sigorta5,20-2,07-15,83
Ufuk Yatırım19,30-12,1144,03
Ulaşlar Turizm Yat.3,36-0,59-20,75
Ulusal Faktoring2,649,54

Ulusoy Elektrik69,401,3135,15
Ulusoy Un Sanayi6,642,7930,49
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,60-5,33-31,62
Utopya Turizm12,91-4,37-66,73
Uzertaş Boya35,488,04-37,31
Ülker Bisküvi18,09-15,70-18,94
Ünlü Yatırım Holding5,48-13,97

Vakıf Fin. Kir.3,04-0,6848,92
Vakıf GMYO1,65-5,71-31,21
Vakıf Yat. Ort.5,45-3,37-25,95
Vakıflar Bankası3,85-2,04-18,26
Vakko Tekstil9,61-3,6153,36
Vanet Gıda4,75-16,96-38,55
VBT Yazılım20,22-0,39

Verusa Holding46,70-4,033,59
Verusaturk Girisim24,181,1785,31
Vestel24,88-11,9650,02
Vestel Beyaz Eşya7,81-4,4175,96
Viking Kağıt6,34-1,55-29,56
Yapı ve Kredi Bank.3,53-1,9417,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,64-1,66-18,10
Yataş11,30-9,82-20,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,123,65-29,09
Yeni Gimat GMYO20,60-0,4877,71
Yeo Teknoloji51,600,98

Yeşil GMYO0,78-7,14-43,48
Yeşil Yapı0,97-3,96-47,28
Yeşil Yatırım Holding1,86-4,12-56,50
Yibitaş İnşaat Malzeme16.669,8019,076,86
Yonga Mobilya28,7213,97-3,59
Yükselen Çelik5,33-7,792,59
Yünsa12,22-3,78-12,03
Ziraat GMYO2,48-4,98

Zorlu Enerji1,70-1,16-32,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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