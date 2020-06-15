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Son dakika haberi: Yağız Avcı, dünyanın en tehlikeli yolunda yaşadıklarını anlattı

Son dakika haberi... Red Bull sporcusu Yağız Avcı, otoriterler tarafından dünyanın en zorlu yollarından biri olarak gösterilen D915 Trabzon-Bayburt yolundaki nefes kesen yarışını anlattı.

Son dakika haberi: Yağız Avcı, dünyanın en tehlikeli yolunda yaşadıklarını anlattı
15.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:02

Red Bull sporcusu Yağız Avcı, otoriterler tarafından dünyanın en zorlu yollarından biri olarak gösterilen D915 Trabzon-Bayburt yolundaki nefes kesen yarışını anlattı.

Beş kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile dünyanın en zorlu yarışı olarak bilinen Dakar'da son 4 yılı zirvede tamamlamış Kamaz Master'ın, dünyanın en zorlu yollarından biri olarak gösterilen D915 Trabzon-Bayburt yolunda birbirine meydan okuması nefes kesti. Bu iki aracın ve pilotların, 13 keskin virajdan oluşan 13 kilometrelik yolda neler yaşadığını anlatan Yağız Avcı, "Elde ettiği unvanı hak eden, gerçekten riskli bir parkurdu. Daha önce yarıştığım rallilerde böyle bölümleri olan parkurlar geçmiştim. Ama başından sonuna bu şekilde olan bir yolda ilk kez yarıştım. Oldukça tehlikeli fakat bir o kadar da heyecanlı ve mücadeleci bir parkur. Dar ve U virajlarının bol olduğu, aracı ve lastikleri çok zorlayan, adrenalini çok yüksek bir meydan okuma oldu. Rakibim Kamaz dar yollar için çok büyük bir araç. Kamaz, Dakar Rallisi'nde alışık olduğu yollardan çok farklı bir parkurda mücadele etti. Başta bize göre dezavantajlıydı ama kamyonun sağlamlığı Kamaz'ın avantajı oldu. Taşlar ve kayalar onlara, bize oranla daha az sorun yaşattı. Heyecanlı yarışımız, D915'in tarihine de bir selam niteliği taşıdı. Bu yol Türkler ve Ruslar tarafından 100 yıl önce yapıldı. D915, şimdi de Bir Türk pilot ile Bir Rus pilotu ağırladı. Bu da yolun hikayesine güzel bir katkı sundu" dedi.

"Harika, korkutucu, heyecan verici ve keyifli"

Kamaz aracının direksiyonunda mücadele eden Sotnikov ise "Dünyanın en zorlu rallilerinde yarıştım ama bu kadar dar ve virajlı bir yolda hiç mücadele etmemiştim. Her pilot için zorlu ve ilginç olabilecek bir parkurdu. Belki ileride Dakar gibi bir rallinin bir etabı burada gerçekleştirilebilir. Manzarası harika bir yol ama tabii ki uçurum da korkutucu. Yarışma zorluğu da buradan geliyor. Pilota psikolojik olarak büyük bir yük bindiriyor. Çok iyi konsantre olmanız lazım. Aksi halde bu yolda gaz pedalına basmak mümkün değil. Bir ralli aracıyla mücadele etmek de ilginç oldu. Her iki aracın da avantajları ve dezavantajları vardı. Bence yarış çok keyifliydi. Ayrıca bu yolun Türk ve Ruslar tarafından ortaklaşa yapıldığını duyduğumda da bu harika tarihe hayran oldum. Bu yol gibi kendimi de özel hissettim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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