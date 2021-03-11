Son dakika haberi... Türkiye, şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın Los Angeles County Yüksek Mahkemesince salıverilmesinin önünü...
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Son dakika haberi... Türkiye, şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın Los Angeles County Yüksek Mahkemesince salıverilmesinin önünü...

11.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:02
Son dakika haberi... Türkiye, şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın Los Angeles County Yüksek Mahkemesince salıverilmesinin önünü...

Gelen son dakika haberine göre Türkiye, şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın Los Angeles County Yüksek Mahkemesince salıverilmesinin önünü açan kararı şiddetle kınadı.

Türkiye, şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın Los Angeles County Yüksek Mahkemesince salıverilmesinin önünü açan kararı şiddetle kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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