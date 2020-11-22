Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

22.11.2020 19:49 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:52
Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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