Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.
22.11.2020 19:49 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:52
Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun