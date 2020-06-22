Son dakika haberi | Tokat'ta kitapseverlerin kitapları adreslerine gönderiliyor
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Son dakika haberi | Tokat'ta kitapseverlerin kitapları adreslerine gönderiliyor

Son dakika gelişmesine göre Tokat Valiliği koordinesinde Kitap Tokat Projesi kapsamında temin edilen 50 bin kitabın çocuklar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaştırılması düzenlenen törenle başladı.

Son dakika haberi | Tokat'ta kitapseverlerin kitapları adreslerine gönderiliyor
22.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:52

Tokat Valiliği koordinesinde Kitap Tokat Projesi kapsamında temin edilen 50 bin kitabın çocuklar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaştırılması düzenlenen törenle başladı.

Z-Kütüphanede düzenlenen törende çocuklar için hazırlanan ilk kitaplar adreslerine gönderilmek üzere Vali Ozan Balcı ve protokol mensupları tarafından PTT Kargo'ya teslim edildi.

Balcı, yaptığı konuşmada, "Kitabın başkenti Tokat'ta, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız kitapla buluşturuluyor. Valiliğimiz tarafından temin ettiğimiz 50 bin kitap, kitaptokat.gov.tr adresi ya da 155-156'dan talep eden öğrencilerimiz ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın adreslerine PTT Kargo ile gönderiliyor." dedi.

Geçen aylarda açılan kitap fuarı ile Tokatlı vatandaşların kitapla buluşturulduğunu kaydeden Balcı, "TÜBİTAK kitabı olmayan okul kalmasın dedik. Şu anda TÜBİTAK kitabı olmayan hiçbir okul yok. Bu da Türkiye'de örnek. Çocuklarımızı seviyoruz, onları önemsiyoruz. Onların geleceğine yatırım yapmak istiyoruz. Geleceklerine ilişkin yürüyüşlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Salgın sürecinde 18 yaşın altındaki çocuklar ile 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkamadıklarını hatırlatan Balcı, şöyle devam etti:

"Biz de şöyle bir çalışma yaptık. Kitaplarımızı aldık, 50 bine yakın kitap vardı elimizde. Vefa Sosyal Destek kanalıyla talep edilen kitapları adreslere gönderdik. Şu anda sokağa çıkma yasağı kalktı. Biz yine çocuklarımızı kitapla buluşturalım istedik. Şu anda elimizde 50 bin kitabımız var. İnternette kitaptokat.gov. tr.'den çocuklar girip kitaplarını talep ediyorlar. Arkadaşlarımız bunu paketleyecekler. Daha sonra da biz bunu PTT kanalı ile evlerine göndereceğiz. İnterneti olmayanlar da 155-156'yı arayarak talep ettikleri kitapları, Vefa Sosyal Destek üzerinden adreslerine gönderiyoruz. Çalışmamız Türkiye'de bir ilk. Çocuklarımızı seviyoruz, onların geleceğe hazırlanması konusunda destek vermekten de büyük mutluluk duyuyoruz."

Programa, Garnizon Komutanı Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, PTT Başmüdürü Muhterem Demir ile protokol mensupları katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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