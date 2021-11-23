Son dakika haberi: TİP Genel Başkanı Baş: "İçişleri Bakanı sorulara yanıt veremedi"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kendisine sorulan sorulara yanıt veremediğini iddia etti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde "Duvar" isimli bir kitap takdim ettiklerini belirterek, "Gelecekte yargılanacağı iddianamenin esasını oluşturacak bir çalışmayı daha bugünden savunmasını hazırlamak üzere kendisine teslim ettik. Tüm komisyon üyelerine de bu çalışmayı verdik." diye konuştu.

Baş, İçişleri Bakanı Soylu'nun Plan Bütçe Komisyonunda kendisine sorulan sorulara yanıt veremediğini savundu.

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği üyelerini bugün Meclis'te ağırlayacaklarını açıklayan Baş, "Cinsel yöneliminden, cinsel kimliğinden ötürü kimsenin ayrımcılığa uğramadığı bir ülke için LGBTİ+ hakları anayasa koruması altına alınacak. Bunun için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "Manda ve himaye kabul edilemez" diyerek kurulduğunu hatırlatan Baş, "Bugün bu iktidar açık bir biçimde mandacıdır. Ülkemiz insanlarını Amerikan dolarlarına mahkum edenler bunlardır." dedi.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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