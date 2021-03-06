Son dakika haberi! TEM'de 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi! TEM'de 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

06.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:12
Son dakika haberi! TEM'de 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika habere göre Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada 30 gram kokain ele geçirildi. Araçta bulunan B.Y. (30) ve B.P. (32) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Son dakika haberi! TEM'de 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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