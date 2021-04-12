Sosyal medya fenomenleri ölüme davetiye çıkarıyor
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Sosyal medya fenomenleri ölüme davetiye çıkarıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da bir grup arkadaşın sosyal medya fenomenliği ölüme davetiye çıkarıyor.

Bursa'da bir grup arkadaşın sosyal medya fenomenliği ölüme davetiye çıkarıyor.

Motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde araçların arasında ilerleyen genci görenler hayrete düştü. Önünden giden bagaja oturmuş olan arkadaşına poz veren genç, hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sosyal medyada paylaşılmak üzere çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Polis ekipleri otomobil ve motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

(Abdullah Çibir - Samet Doğru/İHA)

Sosyal medya fenomenleri ölüme davetiye çıkarıyor
Sosyal medya fenomenleri ölüme davetiye çıkarıyor
Sosyal medya fenomenleri ölüme davetiye çıkarıyor
Sosyal medya fenomenleri ölüme davetiye çıkarıyor
Sosyal medya fenomenleri ölüme davetiye çıkarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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