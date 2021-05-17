Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 18 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1 av tüfeği, 115,86 gram esrar, 3,26 gram metamfetamin, 0,52 gram eroin, 13 adet Hint kenevir kökü, 1 adet hassas terazi, 775 lira para, bin 520 paket kaçak sigara, 2 adet kaçak cep telefonu ve 2 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 18 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı
Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı
Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı
Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale...
Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 12:28:29. #1.14#

title