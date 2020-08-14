Son dakika haberi! Silopi'de koronavirüse yönelik önlemler sürüyor
Son dakika kültür sanat haberi... Silopi ilçesinde koronavüris salgını nedeniyle denetimler devam ediyor.
14.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:40
Silopi ilçesinde koronavüris salgını nedeniyle denetimler devam ediyor.
Kaymakam Can Kazım Kuruca denetimlere eşlik ederek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
İş yerlerini ziyaret eden Kuruca, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlendi.
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Kaynak: AA