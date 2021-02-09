Son dakika haberi: Sigara, Kovid-19'dan daha tehlikeli

Son dakika haberi: Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Sigara dünyada her yıl 7.2 milyon kişiyi öldürüyor, koronavirüs ise bütün dünyayı kasıp kavururken 1 yıl 2 ay içinde 2,3 milyon kişiyi öldürdü.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Sigara dünyada her yıl 7.2 milyon kişiyi öldürüyor, koronavirüs ise bütün dünyayı kasıp kavururken 1 yıl 2 ay içinde 2,3 milyon kişiyi öldürdü. Sigarayı, Kovid-19 ile kıyasladığımızda çok daha büyük tehlike arz ettiği gözlemlenmektedir." dedi.

Akkoyunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaranın 150-200 yıldan bu yana insanlığın en büyük sorunlardan biri olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü'nün sigarayı bir salgın ve bir hastalık olarak nitelendirdiğini anlattı.

Türkiye'de yıllık yaklaşık 15 milyar doların sigaraya ve sigaranın yol açtığı hastalıklara harcandığını, dünyada ise bu rakamın 1 trilyon doları geçtiğini ifade eden Akkoyunlu, sigaranın yaşamı ciddi şekilde kısıtladığını kaydetti.

Dünyada her yıl 7,2 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatı kaybettiğini dile getiren Akkoyunlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Türkiye'de özellikle erkek ölümlerinin yüzde 31'i sigaraya bağlı hastalıklarından kaynaklamakta. Kadınlarda ise sigara içme oranı biraz daha az olduğu için bu oran yüzde 12 civarında seyretmektedir. Sigara dünyada her yıl 7,2 milyon kişiyi öldürüyor, koronavirüs ise bütün dünyayı kasıp kavururken 1 yıl 2 ay içinde 2,3 milyon kişiyi öldürdü. Sigarayı, Kovid'e ile kıyasladığımızda çok daha büyük tehlike arz ettiği gözlemlenmektedir. Ancak maalesef önlemler konusunda ciddi zafiyetler söz konu. Sigara kartellerinin bu noktada engellemeleri var."

Akkoyunlu, kalp ve damar hastalıklarının neredeyse tamamının sigaradan kaynaklandığını belirterek, kanser türlerinin hepsinin de sigara ile ilişkili olduğunu dile getirdi.

"Türkiye bu konuda ciddi başarılar elde etti"

Uyarıcı bir madde madde olmasına rağmen sigara ve tütün ürünlerinin serbest bir şekilde satılabildiğini söyleyen Akkoyunlu, "Çok az kısıtlamanın olduğu sigara, insan için belki de en fazla bağımlılık oluşturan zararlı maddelerden biri. Bağımlılık oranın yüksek olması nedeniyle sigaraya karşı oluşturacağımız en önemli savunma, yeni başlayanların engellenmesi veya hiç başlamama olmalıdır. Yeni başlayanların da bırakmaya teşvik etmek de oldukça önemli. Türkiye bu konuda ciddi başarılar elde etti ve ciddi kazanımlar elde etti." diye konuştu.

"Herkes sigarayı bırakabilir"

Sigarayı bırakmada kişinin niyetinin ve isteğinin önemine değinen Akkoyunlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Tek dal sigara dahil, hatta içen birinin yanında kalarak sigara dumanına maruz kalmak dahi kanser yapma potansiyeline ve sigara bağımlısı olma potansiyeline sahip. Sigara bırakmada en önemli parametre kişinin kendi iradesi ve niyetidir. Diğer yardımcı yöntemler ise sadece kolaylaştırıcı yöntemlerdir. Hasta yakınlarının bize başvurarak 'bir ilaç verseniz de yemeğine katsak ve sigarayı bıraksa' şeklinde talepleri oluyor. Böyle bir şey söz konusu değildir. Herkes sigarayı bırakabilir. Ne kadar bağımlı olursa olsun sigara bırakılabilir. Bırakma başarısı da oldukça yüksek. Aslında kaybettiklerimizi değerlendirdiğimizde sigarayı bırakmanın çok zor olmadığını anlamak gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak