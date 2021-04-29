Son dakika haberi | SAÜ Rektörü Savaşan, TEKNOFEST'e katılacak takımları ziyaret etti
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Son dakika haberi | SAÜ Rektörü Savaşan, TEKNOFEST'e katılacak takımları ziyaret etti

Son dakika haberi | SAÜ Rektörü Savaşan, TEKNOFEST'e katılacak takımları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışlarında üniversiteyi temsil edecek proje yürütücüleriyle bir araya geldi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışlarında üniversiteyi temsil edecek proje yürütücüleriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Savaşan projeleri yerinde inceleyerek takım kaptanlarından bilgi aldı.

TEKNOFEST'e birinci sıradan girmeyi başaran MEV Havacılık takımı ve SASTEC-Team takımı projelerinin son halini inceleyen Savaşan, rapor puanlarında ilk 20'ye giren SASTEC-Team takımının projesini de inceledi.

SAÜ Savunma Teknolojileri Focount Öğrenci Topluluğunun projesini hakkında da bilgi alan Rektör Savaşan, "model uydu" ve "roket" kategorilerinde yarışacak takımı tebrik etti.

SAÜRO İHA, SAÜ Havacılık ve İnovasyon Öğrenci Topluluğunun Afraze takımlarıyla görüşen Savaşan, "İnsansız Su Altı Sistemleri" kategorisinde yarışan NATUR AUV takımını da ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Savaşan, SAÜ öğrenci topluluklarının yaptıkları çalışmaları her zaman desteklediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin aktif olmaları gurur verici. Öğrencilerimizin okuldan öğrendiklerini uygulama fırsatı bulmaları bizim için gurur vericidir. Takımların pek çok sıkıntıya göğüs gerdiğinin farkındayız. Her an karşımıza sıkıntılar çıkabilir. Önemli olan kazanmak değil, tecrübe etmektir. Asla vazgeçmeyin çünkü hatalarla öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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