Son dakika haberi: Rusya, Türkiye, Pakistan, Afganistan ve Çin terörle mücadele konferansı düzenleyecek

Son dakika gelişmesine göre Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Türkiye, Pakistan, Afganistan ve Çin parlamento başkanlarının katılımıyla terörle mücadele konusunda konferans düzenleneceğini belirtti.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Türkiye, Pakistan, Afganistan ve Çin parlamento başkanlarının katılımıyla terörle mücadele konusunda konferans düzenleneceğini belirtti.

Rusya Devlet Dumasından yapılan açıklamaya göre Volodin, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Moskova'da bir araya geldi.

Açıklamada Volodin'in, terörle mücadele konusunda Türkiye, Pakistan, Afganistan ve Çin parlamento başkanları seviyesinde konferans düzenleneceğini bildirerek, "Konferansın Moskova'da yılın sonunda düzenlenmesi planlanıyor. Terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ancak birlikte mücadele edilebilir." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Volodin'in İranlı mevkidaşıyla görüşmesinde, Rusya-İran Parlamento Yüksek Düzey Komisyon Toplantısı'nın organize edilmesinin ele alındığının aktarıldığı açıklamada Volodin'in, ABD'nin Avrupa pazarında kendi gazını satmaya çalıştığına dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada Volodin'in "Bu bir ticaret savaşıdır." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedilerek, ülkelere çifte standart uygulanmaması gerektiğine dikkati çektiği aktarıldı.

İran Meclis Başkanı Galibaf'ın ise görüşmede, İran dini lideri Ali Hamaney'in mektubunu, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu