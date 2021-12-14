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Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü
AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Baerbock ile göreve gelmesinin ardından ilk kez görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Rus tarafı, yeni Alman hükümetiyle diyalog kurmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Ukrayna meselesinin de ele alındığı görüşmede, "meseleyle ilgili Minsk anlaşmalarının uygulanması" ve "Almanya'nın Ukrayna'yı bu konuda etkilemesi" gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, Rus tarafı, "NATO'nun doğuya doğru ilerlemesini ve askeri altyapının Rus sınırlarının yakınlarında geliştirmesini engelleyen yasal yükümlülükler konusunda güvenlikle ilgili garantilerin verilmesine ihtiyaç duyulduğunu" belirtti.

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AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri

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