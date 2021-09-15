Son dakika haberi... Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri