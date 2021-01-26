Son dakika haberi... Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

26.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:14
Son dakika haberi... Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika habere göre Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1873 yeni vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 535 bin 914'e yükseldi. Son 24 saatte 58 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 376'ya ve iyileşenlerin sayısı 490 bin 126'ya çıktı.

Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP), 24 Ocak'ta Rusya'dan Sputnik-V şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermişti. Pakistan'da daha önce Oxford-AstraZeneca ile Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılara da acil kullanım onayı çıkmıştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 585 artarak 190 bin 434'e yükseldi. Bugün 4 bin 76 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 149 bin 160, aktif vaka sayısı ise 40 bin 574 oldu.

Son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 700'e yükseldi.

Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, ülke genelinde 4 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağının yeniden uzatılıp uzatılmayacağına dair açıklamanın en kısa zamanda yapılacağını belirtti.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 851 artarak, 373 bin 43'e, virüse bağlı can kaybı sayısı da 104 artışla 5 bin 311'e ulaştı.

Son bir günde 83 bin 967 kişiye virüs testi yapıldı. Ülkede 6 bin 144 kişi taburcu edildi, 996 kişinin ise yoğun bakım servislerindeki Kovid-19 tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:19:01. #1.14#
title