Son dakika haberi! Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika güncel haberine göre Pakistan'da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Son dakika haberi! Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
12.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:18

Pakistan'da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Partiden yapılan açıklamada 68 yaşındaki Şerif'e bazı Kovid-19 semptomları görülmesi üzerine yapılan testin pozitif çıktığı açıklanırken ana muhalefet liderinin evinde karantinaya girdiği duyuruldu.

Şerif de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yetkililerin uyarılarına en üst düzeyde dikkat ettim. Mahkemede ifade vermeye gitmem gibi kaçınılmaz temaslar dışında bütün görüşmelerimi internet üzerinden yaptım ve evdeydim." ifadelerini kullandı.

Parti sözcülerinden Ataullah Tarar, Şerif'in geçmişte kanser gibi hastalıklardan tedavi gördüğünü ve bağışıklık sisteminin zayıf olmasına rağmen bu ay içinde farklı mahkemelerde ifade verdiğini hatırlattı.

Tarar, mahkemelerin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirilmesine rağmen Şerif'in mahkemelere çağrılmasını eleştirerek, "Şerif'e bir şey olursa bunun suçlusu Başbakan İmran Han ve Ulusal Şeffaflık Bürosu yetkilileridir." dedi.

Eski Senato Başkanının testi de pozitif çıktı

PML-N sözcülerinden Marriyum Aurangzeb de partinin önde gelenlerinden ve bir önceki Senato Başkanı Ayaz Sadık'ın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Aurangzeb, 65 yaşındaki Sadık'ın evinde karantina altına alındığını ifade ederken partinin geçmişte kurduğu hükümetlerde görev alanlardan Kovid-19'a yakalananların sayısı 4'e yükseldi.

Daha önce de PML-N'nin son Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile partinin kurduğu koalisyon hükümetlerinde bakanlık yapmış, şimdiki hükümette ise Demiryolları Bakanı olarak görev alan Şeyh Raşid Ahmed'in de virüse yakalandığı açıklanmıştı.

Kovid-19'a yakalanan iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) mensubu Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı Haber
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Mehmet Muş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 15:04:15. #1.15#
title