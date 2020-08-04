Son dakika haberi! Orman yangınını söndürme çalışmalarına Yunusemre Belediyesi de destek verdi Son dakika haberlerine göre Yunusemre Belediyesi, Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına su tankeri, lastik kullanım aracı ve dozer desteği verdi.

Yunusemre Belediyesi, Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına su tankeri, lastik kullanım aracı ve dozer desteği verdi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına bir destek de Yunusemre Belediyesinden geldi. Belediye ekipleri yangının başladığı ilk andan itibaren söndürme çalışmalarına katıldı. Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte yangın riskinin arttığına vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sürücüleri ve piknikçileri uyardı. Ormanların korunması için herkesin duyarlı davranması gerektiğine vurgu yapan Başkan Çerçi, "Turgutlu ve Ahmetli İlçesi arasında bulunan ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangının başladığı andan itibaren söndürme çalışmalarına su tankeri, lastik kullanım aracı ve dozer desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Hele ki şu sıcak yaz günlerinde. Sürücülerimizden, vatandaşlarımızdan bu anlamda daha dikkatli davranmalarını önemle rica ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA