Son dakika haberi | Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti
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Son dakika haberi | Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Son dakika güncel haberi: Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık toplamak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Son dakika haberi | Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti
02.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:08

Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık toplamak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde bulunan Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanı'nda işçiler ve aileleriyle buluştu.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında oluşturulan alana yerleşen 145 aileyi ziyaret eden Sonel, bayramlarını kutladı ve taleplerini dinledi.

Sonel, ailelerin kaldığı çadırları gezdikten sonra, dersliklerin, çeşitli kursların ve sağlık birimlerinin yer aldığı sosyal tesiste de incelemelerde bulundu.

Kursları ziyaret ederek öğretmenlerden bilgi alan Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Sonel'in talimatıyla buradaki ailelere, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile temin edilen kurban eti de dağıtıldı.

Ziyarette, Vali Yardımcıları Bayram Gale ve Gökhan İkitemur, İl Müftü Yardımcısı Avni Bolat, METİP Alanlarından Sorumlu YİKOB Şube Müdürü Celal Eker de yer aldı.

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Kaynak: AA

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