Son dakika haberi | Ordu'da "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı
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Son dakika haberi | Ordu'da "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı

06.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:58
Son dakika haberi | Ordu'da

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Ordu'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla, kentteki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Güler, Twitter hesabından, "WeLoveErdoğan" etiketiyle, "Ordu'dan tüm dünyaya selam olsun." paylaşımında bulundu.

Başkan Güler'in bu paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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