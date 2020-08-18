Son dakika haberi... Muş'ta kovid-19 tedbirleri Son dakika haberleri: Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede bir takım kararlar aldı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede bir takım kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgında temel risk unsuru olan düğün, nişan, sünnet, mevlit ile pazar yeri, market, alış veriş merkezlerinde bulaş riskinin yüksek ve hızlı olması nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşların risk altına girmelerine ve çoğu zaman hayatlarını kaybetmelerine neden olduğu belirtildi.

Yaşanan bu olumsuz tablonun önüne geçilebilmesi için İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğün, nişan, sünnet, mevlit, pazar yeri, market ve alış veriş merkezlerinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.

Yasaklara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına yer verilen açıklamada, salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal mesafe, kişisel hijyen kurallarına uyulması ve maske kullanımının hayati hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, kentte salgınla mücadelede alınan kararlar şöyle belirtildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2020 tarih ve 133 sayılı kararı ile İstasyon Caddesi Atatürk Bulvarı'nda yapımı devam eden İmam Şafi Camisi ve Muş Belediyesinin bulunduğu yere kadar olan alanda, Cumhuriyet Caddesinden, yıkımı gerçekleştirilen postane binasından, yine yıkımı gerçekleştirilen eski otogarın bulunduğu çevre yoluna kadar olan alanda, Türk Telekom binası ve Hava Şehitliği arasından başlayarak Ziraat Bankası ile son bulan İstasyon Caddesine bağlantı sağlayan yolda, Büyükkent Pasajı'ndan başlayarak eski hal içerisine kadar giden yolda, eski hal içi dahil olmak üzere eski halden Cumhuriyet Caddesi'ne bağlantı sağlayan iki ara cadde ve yine eski halden İstasyon Caddesine bağlantı sağlayan iki ara cadde de dahil olmak üzere 01.06.2020 tarihi saat 24: 00'dan itibaren maske takılmasının zorunlu olması kararına varılmıştı. Yaşanan süreçte görülen lüzum üzerine kapsamın genişletilerek iI ve ilçe belediye hudutları içerisindeki tüm cadde, sokak ve açık alanlarda (kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğunu dair hükümler saklı kalmak kaydıyla) maske takma zorunluluğu getirilmesi kararına varılmıştır. Belirtilen karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 900 lira idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."

Kaynak: AA