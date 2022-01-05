Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Şanlıurfa değerlendirmesi Açıklaması

ŞANLIURFA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da eğitimi çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını bildirdi.

Bakan Özer, kentteki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti.

Özer, buradaki konuşmasında, ziyaretlerde bulunmak ve kentteki eğitim kalitesini iyileştirme noktasında neler yapılabileceğini yerinde görmek üzere kente geldiğini söyledi.

Beyazgül'e eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve okul yapılacak arsaların tahsisiyle ilgili desteklerinden dolayı teşekkür eden Özer, "Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayelerinde el birliği yapacağız. Şanlıurfa'da eğitimi çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Devletin imkanları, belediyenin imkanları, paydaşlarımızın imkanlarıyla çok daha iyi noktaya getireceğimize inanıyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum ve şu ana kadar yapmış olduğu desteklerden dolayı da en içten şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Beyazgül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özer başkanlığındaki toplantıda çok verimli sonuçlar alındığını ifade etti.

Başkan Beyazgül, Şanlıurfa için açıklanan okul yatırımlarından mutlu olduklarını dile getirerek Özer'e teşekkür etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Özer, İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve partililerle basına kapalı olarak bir süre görüştü.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet