Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
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Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

12.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:34
Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 5 aylık bir bebek de bulunurken sürücülerden biri de ağır yaralanarak sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alaşehir – Salihli karayolu Kavaklıdere Kavşağında meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Salihli'den Alaşehir yönüne giden Ömer Yeşil yönetimindeki 45 L J363 plakalı otomobil, Kavaklıdere kavşağında yola kontrolsüz çıkan R.T. (39) yönetimindeki 16 K J 607 plakalı Renault Toros marka otomobile yandan çarptı. Kazada Ramazan Türk ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan A.A. (5 aylık), G.A. (27), E.A. (53) hafif yaralandı.

Kazaya müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir ve Kavaklıdere İtfaiye ekipleri tarafından sürücü R.T. sıkıştığı araçtan kurtarılırken, yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın jandarma tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. - MANİSA

Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberi! Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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