Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)

Son dakika haberi... YANGINDA EVLERİNDE CAN VEREN ÇİFT DEFNEDİLDİAntalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında, dün Delioğlan mevkisindeki alevlere kapısı kilitli evde yakalanan ve cansız bedenleri mutfak ile tuvalette bulunan Osman (53) ve Şehri Kardaş çifti için cenaze namazı kılındı.