Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
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Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)

Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... YANGINDA EVLERİNDE CAN VEREN ÇİFT DEFNEDİLDİAntalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında, dün Delioğlan mevkisindeki alevlere kapısı kilitli evde yakalanan ve cansız bedenleri mutfak ile tuvalette bulunan Osman (53) ve Şehri Kardaş çifti için cenaze namazı kılındı.

YANGINDA EVLERİNDE CAN VEREN ÇİFT DEFNEDİLDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında, dün Delioğlan mevkisindeki alevlere kapısı kilitli evde yakalanan ve cansız bedenleri mutfak ile tuvalette bulunan Osman (53) ve Şehri Kardaş çifti için cenaze namazı kılındı. Karavcasuyu Mezarlığı'ndaki cenaze namazına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve köylüler katıldı. Çiftin cenazeleri, cuma namazının ardından kılınan namaz sonrası toprağa verildi. 

Öte yandan köylüler, Bakan Çavuşoğlu'ndan elektrikleri kesik olduğu için jeneratör talebinde bulundu. Çavuşoğlu da jeneratör ihtiyacının karşılanacağını söyledi. 

Öte yandan Akseki'nin Kepezbeleni köyünde önceki akşam yanarak ölen Hasan Ali Yüksel'in (82) cenazesi ise dün köyündeki mezarlıkta defnedilmişti.


Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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