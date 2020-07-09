Son dakika haberi: Kayseri'de hırsızlık
Son dakika haberi... Kayseri'de kümesten tavuk ve horoz çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.
09.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:34
Kayseri'de kümesten tavuk ve horoz çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre Akçatepe Mahallesi'nde kümesten tavuk ve horoz çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin E.K. ve K. K. olduğu tespit etti.
Jandarma, zanlılardan E.K'yi gözaltına alırken, firari K.K'yi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Kaynak: AA