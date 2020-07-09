Son dakika haberi: Kayseri'de hırsızlık Son dakika haberi... Kayseri'de kümesten tavuk ve horoz çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Kayseri'de kümesten tavuk ve horoz çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre Akçatepe Mahallesi'nde kümesten tavuk ve horoz çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin E.K. ve K. K. olduğu tespit etti.

Jandarma, zanlılardan E.K'yi gözaltına alırken, firari K.K'yi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA