Son dakika haberi | Kayseri'de ağabeyiyle eski eşini öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ağabeyiyle boşandığı eşini iple boğup cesetlerini tandıra gömdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet, oğlu da iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Y.T, oğlu B.T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki A.R.T. ile Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Sanık Y.T'nin tutuksuz yargılanan eşi N.T. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı, önceki celsede verdiği mütalaasını yineleyerek, sanıkların "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklardan Y.T, ağabeyi maktul M.T'nin açık cezaevinden çıktıktan sonra maktul yengesi F.Ö'nün dolduruşuna gelerek kendisinden ev ve araba istediğini öne sürdü.

Konuşmak için M.T'nin yanına gittiğinde, "Senin ciğerini sökerim, köpeklerin önüne atarım." dediğini iddia eden Y.T, "Beni ve ailemi ölümle tehdit ettiler. Öldürme kastım yoktu. Kendimi koruma amaçlı yaptım. Çok pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık B.T. ise amcası ve yengesi ile arasında hiçbir husumetinin bulunmadığını, amcası ile babasının arasını düzeltmeye çalıştığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Y.T'ye "kasten öldürme" suçundan biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet, oğlu B.T'ye de aynı suçtan iki kez müebbet hapis cezası verdi, sanık N.T'nin beraatine hükmetti.

Maktul M.T. ile boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği F.Ö'nün müşteki oğlu Yusuf T, duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ailesini kaybettiği zamandan bugüne kadar bu anı beklediğini ancak sanık N.T'nin beraatine şaşırdığını, buna itiraz edeceğini söyledi.

Annesinin resmi bulunan ve arkasında "canım annem" yazılı yüzüğü parmağından hiç çıkarmadığını belirten Yusuf T, "Yüzükte annemin mezar toprağı var. Annemi adli tabiplikte gördüğümde tanınmayacak haldeydi. O halini hatırlamamak için annemin resmini yüzüğüme yaptırdım." dedi.

Olay

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan M.T. ile boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği F.Ö'yü bulmak için çalışma başlatmış, 10 Haziran'da M.T'nin kardeşi Y.T, yengesi N.T. ve yeğeni B.T. gözaltına alınmıştı. Y.T'nin evinde arama yapan polis, bahçedeki tandıra gömülü cesetlere ulaşmış, şüphelilerden N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, eşi Y.T. ile oğlu B.T. tutuklanmıştı.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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