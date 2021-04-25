Son dakika haberi... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için elini tutup, alnından öptü
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Son dakika haberi... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için elini tutup, alnından öptü

Son dakika haberi... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için elini tutup, alnından öptü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Esenyurt'ta freni patlayan su yüklü kamyon, önce trafoya ardından trafo yanındaki kağıt toplayıcısına ve son olarak bir kreşin duvarına çarparak durdu.

Esenyurt'ta freni patlayan su yüklü kamyon, önce trafoya ardından trafo yanındaki kağıt toplayıcısına ve son olarak bir kreşin duvarına çarparak durdu. Feci kazada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü ise sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı arkadaşını alnından öperek teselli etti.

Kaza saat 12.25'te Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Ahmed Badadi yönetimindeki su yüklü 06 GA 0473 kamyonun freni patladı. Freni patlayan kamyon cadde üzerinde ilk önce bir elektrik trafosuna ardından da bu sırada orada bulunan bir kağıt toplayıcısına çarptı. Kamyon bir kreşin duvarına çarparak dururken, kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Sürücü ve yanındaki bir yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyondan çıkarıldı.

Bir kişi kamyonda sıkıştı

Kamyon içerisinde bulunan üçüncü kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Murat Şahiyet'i çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada sürücü Ahmet Badadi, arkadaşını bir an olsun bile yalnız bırakmadı, onun elinden tutu. Yaralı Şahiyet yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Şahiyet ve yaralı kağıt toplayıcı hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşına teselli alnından öptü

Kaza sonrası araç içinde sıkışan arkadaşı Şahiyet'i bir an olsun bırakmayan sürücü Ahmed Badadi'nin, yaralı olarak çıkarılan arkadaşını teselli etmek için sedyeye taşınırken de yalnız bırakmayarak alnından öptü.

"Kornaya basarak aşağıya doğru geliyordu"

Öte yandan kazayı gören Bülent Ata isimli vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Fren boşaldı herhalde kornaya basarak aşağıya doğru geliyordu. Nalbur vardı köşede oraya girecekti direksiyonu çevirdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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