Son dakika haberi... Kahramankazan'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı
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Son dakika haberi... Kahramankazan'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

12.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:45
Son dakika haberi... Kahramankazan'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Sadettin Karakan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirtir konuşmaların yapıldığı etkinlikte, mahalli sanatçı Ali Seven türküler seslendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, yaptığı konuşmada, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un bir fikir ve aksiyon adamı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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