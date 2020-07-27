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Son dakika haberi! Hulk, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı

Son dakika gelişmesine göre Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen isimlerden Brezilyalı oyuncu Hulk verdiği röportajda, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı.

Son dakika haberi! Hulk, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
27.07.2020 20:33 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:39

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen isimlerden Brezilyalı oyuncu Hulk verdiği röportajda, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı.

Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu Hulk, Brezilya'nın Lance gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya'nın dışında Çin'den de bir teklif aldım" dedi.

Hulk bu açıklamasına ek olarak Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğini henüz bilmediğini söyledi. 2021 yılında Çin'de olmayacağını açıklayan Brezilyalı golcü oyuncu, Palmeiras'tan aldığı teklifle ilgili, "Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Öyle ya da böyle ama eğer ülkeme dönersem en üst seviyede oynamaya odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçek adı Givanildo Vieira de Souza olan Hulk, 25 Temmuz 1986 doğumlu. Lakabını çizgi roman karakteri Hulk'tan alan Brezilyalı golcü, Futbol Federasyonu'nun aldığı maaş indirimi kararı sonrasında Çin'den ayrılma kararı aldı. 31 Aralık'ta SIPG takımıyla olan sözleşmesi bitecek olan Hulk'un adı bir süredir Falcao'nun yerine Galatasaray'la anılıyor. - RIO DE JANEIRO

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Kaynak: İHA

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