Son dakika haberi! Hakkari Valisi Akbıyık'tan güvenlik güçlerine ziyaret Son dakika haberlerine göre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Akbıyık Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan özel harekat polisleri Osman Gül ve Adnan Kısar için başsağlığı dileklerinde bulundu. Akbıyık, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek göreve yeni başlayan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu'ya hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kaynak: AA