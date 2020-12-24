Son dakika haberi | Gürcistan'da hükümet güvenoyu aldı
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Son dakika haberi | Gürcistan'da hükümet güvenoyu aldı

24.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:38
Son dakika haberi | Gürcistan'da hükümet güvenoyu aldı

Son dakika haberleri: Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Başbakan Giorgi Gakharia'nın kurduğu yeni hükümet Parlamentodan güvenoyu aldı.

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Başbakan Giorgi Gakharia'nın kurduğu yeni hükümet Parlamentodan güvenoyu aldı.

Parlamentoda güven oylaması için düzenlenen olağanüstü oturuma toplam 150 milletvekilinden sadece iktidardaki Gürcü Hayali partisinin 85 milletvekili katıldı.

Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yönettiği oturum sonunda yapılan oylamada, iktidar milletvekillerinin oyuyla Gakharia hükümeti güvenoyu aldı.

Muhalefet ise seçim sonuçlarını kabul etmeyerek seçimlerin yeniden düzenlenmesi taleplerini yineliyor. Seçim barajını aşarak Parlamentoya girme hakkı kazanan 9 parti meclis oturumlarını boykot ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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