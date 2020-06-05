Son dakika haberi | GÜMÜŞHANE Koruma altındaki 'şakayık' türü çiçek yok oluyor
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Son dakika haberi | GÜMÜŞHANE Koruma altındaki 'şakayık' türü çiçek yok oluyor

Gelen son dakika haberine göre Koruma altındaki 'şakayık' türü çiçek yok oluyorKARADENİZ Bölges'nde halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen 'şakayık' çiçeği yaz ayları ile birlikte yeniden açtı.

05.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:04

Koruma altındaki 'şakayık' türü çiçek yok oluyor

KARADENİZ Bölges'nde halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen 'şakayık' çiçeği yaz ayları ile birlikte yeniden açtı. Koyu pembe renkteki güzel görüntüsü ile ilgi çeken tür, gelişi güzel koparılması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Karadeniz Bölgesi'nde yaz aylarında açan ve 'ayı gülü' olarak bilinen 'şakayık' çiçeği bu yılda kendini gösterdi. Bölgede 2 bin metreye kadar yetişen koyu pembe renkteki çiçekler, koruma altında bulunuyor. Koparılması halinde 60 bin TL cezası olan tür, güzel görüntüsü ve anlık zevklerle doğadan toplanıyor. Özel çiçek türü gelişi güzel koparılması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, çiçek türünün daha etkin korunması istiyor.

'HALK BİLİNÇLENDİRMELİ'

Gümüşhane Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Dr. Tuba Acet, halkın bilinçlendirilerek çiçek türünün daha etkin koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Acet, "Gümüşhane ili, sahip olduğu farklı coğrafik ve iklimsel özellikler nedeniyle, pek çok bitki ve hayvan türünü barındıran, biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin bir bölgede yer almaktadır. Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin dengede kalması ve yaşanabilir bir çevre oluşturması açısından oldukça önemlidir. Özellikle bitkiler, temel üreticiler olarak hem oksijen hem de besin kaynağımızı oluşturmaktadırlar. Bunun yanı sıra, dünyamızı güzelleştiren, bizi mutlu eden önemli unsurlardır. Çok yıllık otsu bir bitki olan, ?ayı gülü' veya 'şakayık? olarak bilinen, gösterişli koyu pembe çiçekleri ile boncuk biçimindeki tohumları ile görenleri etkileyen bir bitkidir" dedi.

'BİTKİ YOK OLMA NOKTASINA GELDİ'

Doğadaki kaynakların sonsuz olmadığını ve sürdürebilir bir yaşam için insanların daha bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Acet, 'Şakayık bitkisinin, son yıllarda gerek güzel görüntüsü için anlık bir zevk uğruna veya boncuk biçimindeki tohumlarının alınarak kolye yapımında kullanılması gibi nedenlerle bitki yok olma noktasına gelmiştir. Ayrıca, bölgemizde artan madencilik faaliyetleri, kaçak define aramaları, artan yürüyüş faaliyetleri, bilinçsiz otlatma ve tarım ilaçlarının kullanımı gibi nedenlerle bölgenin ekosistemine ciddi zararlar verilmektedir. Bu anlamda, belirli kritik bölgelerin belirlenerek, insan giriş çıkışına izin verilmemesi ve kontrollerin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde bitki ve hayvan türleri kendi özel yaşam alanlarında koruma altına alınmış olacaktır. Ayrıca, yerel halkın da bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle, biyokaçakçıların ele geçirilmesinde bölge halkı önemli bir rol üstlenmektedir. Yürütülecek bilimsel çalışmalarda da bu bitkilerin kültüre alınması, doğadan sökülmesinin önüne geçecektirö ifadelerini kullandı.

'ÇİÇEK HAKKINDA BİLGİMİZ YOK'

Bahçelik Köyü sakinlerinden Köksal Bayrak ise köylerinde şakayık çiçeğinin farklı bölgelerde yetiştiğini ve köy halkının hakkında bilgisi olmadığı çiçeği bilinçsizce yok ettiğini belirterek, 'Ayı gülü olarak bilinen çiçek maalesef vatandaşlarımız tarafından peki bilinmiyorum. Köyde vatandaşlarımız ot biçerken veya hayvanlarına otlatırken pek dikkat etmiyorlar. Bizim köyümüzde çok fazla oldu halkımızın bilinçsizliği nedeniyle bölge bölge yetişmeye başladı. Çiçeklerin kıymetli olduğu bilinmeye başlayınca korumaya çalıştık ama çok fazla yeterli olmadı. Tüm ülkede koruma altında olduğu için bizim bölgede de yetişen çiçeğin korunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | GÜMÜŞHANE Koruma altındaki 'şakayık' türü çiçek yok oluyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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