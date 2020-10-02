Son dakika haberi | Genç Kızılay'dan 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve Yaşlılar Günü etkinliği
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Son dakika haberi | Genç Kızılay'dan 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve Yaşlılar Günü etkinliği

02.10.2020 00:07 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:11
Son dakika haberi | Genç Kızılay'dan 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve Yaşlılar Günü etkinliği

Son dakika haberine göre Türk Kızılay'ı Genç Kızılay Kızılcahamam ekibi 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve Yaşlılar Günü nedeniyle program düzenledi.

Türk KızılayGenç Kızılay Kızılcahamam ekibi 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve Yaşlılar Günü nedeniyle program düzenledi.

Genç Kızılay Kızılcahamam temsilciliği 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve 1 Ekim Yaşlılar Günü nedeniyle Kızılcahamam'da kutlama programları düzenledi. Ekipler çocuklara hediyeler dağıttıktan sonra, Kızılcahamam Huzur Evi önüne giderek pankart açarak günlerini kutladı. Genç Kızılay Kızılcahamam Şube Başkanı Yaşar Yılmaz, "Genç Kızılay Kızılcahamam olarak 1 Ekim'de ilk durağımız çocuklar oldu. Geleceğin Kızılaycı gençlerine hediyeler dağıttık, günlerini kutladık. Diğer taraftan, 1 Ekim'de ikinci durağımız yaşlılarımız oldu. Duyduk ki büyüklerimiz bizleri özlemiş biz de onların uzaktan da olsa yanlarına gidip özlem giderdik. 1 Ekim Yaşlılar Günleri'ni kutladık, bu vesileyle 7'den 70 bugün gönül aldık" dedi. - ANKARA

Son dakika haberi | Genç Kızılay'dan 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve Yaşlılar Günü etkinliği
Son dakika haberi | Genç Kızılay'dan 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve Yaşlılar Günü etkinliği
Son dakika haberi | Genç Kızılay'dan 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü ve Yaşlılar Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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