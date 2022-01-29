Son dakika haberi | Gaziantep'te bir kişinin ölümüne neden olan tentenin çökme anı güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika haberi | Gaziantep'te bir kişinin ölümüne neden olan tentenin çökme anı güvenlik kamerasında

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Son dakika haberi | Gaziantep'te bir kişinin ölümüne neden olan tentenin çökme anı güvenlik kamerasında

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te dün bir kişinin ölümüne neden olan tentenin çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dün bir kişinin ölümüne neden olan tentenin çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde marketin dışındaki reyonda alışveriş yapan Ahmet Demirkıran'ın (50) üzerine tentenin çökme anı yer alıyor.

Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahalle'sinde dün binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü market tentesinin altında kalan Demirkıran hayatını kaybetmişti.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep, Güncel, Haber

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