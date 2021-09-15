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Son dakika haberi: Gaziantep Polisgücü, Avrupa Şampiyonası öncesi Alanya'da kampa girdi

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Spor
Son dakika haberi: Gaziantep Polisgücü, Avrupa Şampiyonası öncesi Alanya'da kampa girdi

Son dakika haber: Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün kadın ve erkek hokey takımları, Avrupa Şampiyonası öncesi Alanya'da kampa girdi.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün kadın ve erkek hokey takımları, Avrupa Şampiyonası öncesi Alanya'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, kadın ve erkeklerde 23-26 Eylül'de Hırvatistan ve Slovenya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonalarında bir kez daha Türkiye'yi temsil edecek.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, Alanya'da kampa giren her iki takımın yoğun bir tempo ile hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kulübün Avrupa'da tanınan, bilinen en güçlü takımlar arasında olduğunu aktaran Kaplan, "Temennimiz her iki şampiyonada da takımlarımızın başarıyla maçları kazanarak gerek erkeklerde gerekse kadınlarda Avrupa şampiyonluk kupalarını Türkiye'ye kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başantrenörü Yusuf Kasım ise rakiplerinin güçlü olduğunu ancak bütün ekipleri yakından tanıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek kadın gerekse erkek takımlarımızın şampiyonadan başarıyla çıkacağına ve Avrupa şampiyonluk kupalarını bir kez daha ülkemize kazandıracaklarına inanıyorum. Ben ve takımlarımız Avrupa'ya kazanmak için gidiyoruz. Bize güvenen ve büyük destekler veren Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan'ın şahsında bütün Polisgücü ailesine takımlarımız, sporcularımız ve teknik heyet adına teşekkür ediyorum." ???????

Son dakika haberi: Gaziantep Polisgücü, Avrupa Şampiyonası öncesi Alanya'da kampa girdi

Son dakika haberi: Gaziantep Polisgücü, Avrupa Şampiyonası öncesi Alanya'da kampa girdi

Son dakika haberi: Gaziantep Polisgücü, Avrupa Şampiyonası öncesi Alanya'da kampa girdi

AA / Adsız Günebakan - Spor Haberleri
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