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Son dakika haberi! Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Galatasaray maçı yorumu Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından galibiyet ayrılmak istediklerini söyledi.

Son dakika haberi! Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Galatasaray maçı yorumu Açıklaması
18.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:13

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından galibiyet ayrılmak istediklerini söyledi.

Sumudica, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan sakatlıklardan dolayı üzüntüsünü ifade etti.

Galatasaraylı oyuncular Muslera ve Andone'nin yeniden sahalara dönemsini arzu ettiğini belirten Sumudica, rakiplerinin kadrosunda yaşanan sakatlıkların kimseyi yanıltmaması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Muslera Türkiye'nin en iyi kalecisi, Andone etkili bir forvet. Ancak rakibimiz tarihi boyunca Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bir kulüp. Bu doğrultuda kadro kuruyorlar ve kadrolarında birden fazla alternatif oyuncu bulunuyor. Hiçbir Galatasaray taraftarı, 'Musleramız yok, şampiyon olamayız' demiyordur. O yüzden hem bizim, hem de rakibimizin oynamayan oyunculardan ziyade oynayacak oyuncularla ilgilenmesi gerekiyor. Her iki takım da gücünü ve enerjisini saha içerisinde göstermek zorunda. Bizim onlara sorun çıkarmaya yetecek kadar güçlü yanlarımız var. İstanbul'a tatile gitmiyoruz, en güçlü taraflarımızla onlara karşılık vereceğiz. Hedefimiz 3 puan ancak olmazsa 1 puanla Gaziantep'e dönmek istiyoruz."

Sarı-kırmızılı takımla oynayacakları karşılaşmasının ne kadar zorlu geçeceğinin farkında olduklarını bildiren Sumudica, şöyle devam etti:

"Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisi. Türkiye adına büyük bir şans olan Fatih Terim gibi tecrübeli ve iyi bir teknik direktöre sahipler. Kendisine ve takımına büyük saygım bulunuyor. Ancak biz oraya puan veya puanlar almak için gideceğiz. Hiçbir zaman, hiçbir takımdan korkmadım ve maç öncesi teslim olmadım. Ben cesur bir teknik direktörüm ve futbolcularım da benimle aynı duyguları paylaşıyor. Kazanırsak büyük bir iş başarmış olacağız ve bunun farkındayız. Şunu herkes bilmeli ki 27 haftadır takımım her maçta sahaya futbolun güzelliklerini yansıtmak için çıktı. Kimse benim takımım hakkında olumsuz bir yorumda bulunmadı. Bazen kötü maçlar çıkardık bunu kabul edebilirim ama Galatasaray karşısında asla 'kötü mücadele etti' dedirtmeyeceğiz."

"Ankaragücü maçı bize yakışmadı"

Rumen teknik adam, geçen hafta MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sahaya istediklerini yansıtamadıklarına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 90 günlük bir aranın ardından futbola dönmek çok zor oldu. Elbette ki taraftarsız, boş bir stadyumda futbol oynamak çok zor bir olay. İlk yarım saatte sahada iyi işler yaptık, golü de bulduk. Devre arasına kadar her şey istediğimiz gibi gitti diyebiliriz. Rakibimizin final niteliğinde gördüğü karşılaşmada üzerimize daha çok geleceklerini biliyorduk, dersimize de çalıştık. Hiçbir zaman futbolcularıma geri çekilelim, defans yapalım gibi bir mantalite yüklemedim. İkinci yarıda çok daha fazla şans bulmayı bekliyordum ancak ikinci yarının başında yediğimiz gol maçın gidişatını değiştirdi. Özellikle ikinci yarıda bize yakışmayan bir futbol sergiledik ve bunun analizini oyuncularımla yaparak hatalarını söyledim."

Kaynak: AA

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