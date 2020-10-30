İçişleri Bakanı Soylu'dan İzmir depremi açıklaması Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu'dan İzmir depremi açıklaması Açıklaması

30.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:44
İçişleri Bakanı Soylu'dan İzmir depremi açıklaması Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar açıklarındaki depreme ilişkin "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar açıklarındaki depreme ilişkin "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir." bilgisini verdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun."

İçişleri Bakanı Soylu'dan İzmir depremi açıklaması Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı

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