Son dakika haberi: Eğitimlerini tamamlayan motorize ekipler törenle göreve başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Eğitimlerini tamamlayan motorize ekipler törenle göreve başladı

25.09.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:55
Son dakika haberi: Eğitimlerini tamamlayan motorize ekipler törenle göreve başladı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da Motosikletli Polis Timler Amirliğinde eğitimlerini tamamlayan 33 polis memuru düzenlenen törenle göreve başladı.

Şanlıurfa'da Motosikletli Polis Timler Amirliğinde eğitimlerini tamamlayan 33 polis memuru düzenlenen törenle göreve başladı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görev yapacak 33 polis memuru eğitimlerini tamamladı. Polis memurları için Motosikletli Polis Timler Amirliğinde bir tören düzenlendi.

Kurban kesilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, polislere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Motorize ekiplerin üstlendikleri önemli göreve değinen Vali Erin, "Teşkilatımızın önemli bir biriminde görev yapmaya layık görüldünüz. Kursu başarıyla tamamladınız. 33 kardeşimizi inşallah bu gün bu törenden sonra peygamberler kentine, medeniyet kentinin sokaklarına göndereceğiz. Görev aşkıyla, büyük bir disiplinle Urfa'nın sokaklarının emniyeti, asayişi, vatandaşımızı, devletine bağlı olanlara güven, devletle problemi olanlara da korku salacağız. Emniyet müdürünüzle birlikte böyle hareket ettiğiniz sürece sonuna kadar yanınızdayız, sonuna kadar destek olacağız. Hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Vali Erin'in yanı sıra İl Emniyet Müdür Selçuk Doğuş ve birim müdürlerinin de katıldığı program, eğitimi tamamlayan polislerin motosikletlerine binmesiyle son buldu. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi: Eğitimlerini tamamlayan motorize ekipler törenle göreve başladı
Son dakika haberi: Eğitimlerini tamamlayan motorize ekipler törenle göreve başladı
Son dakika haberi: Eğitimlerini tamamlayan motorize ekipler törenle göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses Candaş Tolga Işık
Spor Babel Sörloth Can Bartu Mbaye Diagne Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Eğitimlerini tamamlayan motorize ekipler törenle göreve başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 16:55:26. #1.14#
title