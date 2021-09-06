Son dakika haberi... Düzce'de devrilen traktörün altında kalan çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
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Son dakika haberi... Düzce'de devrilen traktörün altında kalan çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Son dakika haberi... Düzce'de devrilen traktörün altında kalan çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Düzce'nin Çilimli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Karaçörtlen köyü orman yolunda seyreden Mustafa Arabacı idaresindeki traktör, yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Ters dönen traktörün altında kalan sürücü ile eşi Fatma Arabacı, jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Fatma Arabacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralı sürücünün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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