Denetime takılan şahıs çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı
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Denetime takılan şahıs çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denetime takılan şahıs çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı Çocuğa cinsel istismar suçundan aranması bulunan bir kişi denetim esnasında polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Denetime takılan şahıs çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı

Çocuğa cinsel istismar suçundan aranması bulunan bir kişi denetim esnasında polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Olay saat 10.30 sıralarında Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler meydanı Çanakkale şehitleri caddesi üzerinde yaşandı.

İSTANBUL - Sultangazi'de tam kapanma sürecinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, şüphelendiği bir taksiyi durdurdu. Takside bulunan yolcunun "çocuğa cinsel istismar" suçundan arandığı ortaya çıktı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma sürecinde denetimleri sıkılaştırdı. İlçede denetim yapan ekipler, şüphelendikleri bir taksiyi durdurarak yolcunun ve şoförünün kimliğini istedi. Yapılan sorgulamada takside yolculuk yapan şahsın, "çocuğa cinsel istismar" suçundan aranması olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs Sultangazi Şehit Mustafa Tercan Polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetime takılan şahıs çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı
Denetime takılan şahıs çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı
Denetime takılan şahıs çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı
Denetime takılan şahıs çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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