Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van Çatak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
12.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:18
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van Çatak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.
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Kaynak: AA